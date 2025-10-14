Рейтинг@Mail.ru
02:27 14.10.2025
в мире, германия, египет, берлин (город), анналена бербок, фридрих мерц, дональд трамп
В мире, Германия, Египет, Берлин (город), Анналена Бербок, Фридрих Мерц, Дональд Трамп
В Германии набросились на Бербок из-за произошедшего в Египте

BZ: Мерц и Бербок задвинули Германию на второй план мировой политики

© AP Photo / Rafiq MaqboolАнналена Бербок
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Политика экс-министра иностранных дел Германии Анналены Бербок и канцлера Фридриха Мерца по отношению к конфликту в Газе привела к тому, что Берлин полностью утратил свое влияние на мировой арене, пишет газета Berliner Zeitung.
«
"Германия <…> утратила влияние не только в арабском мире, но и на всем глобальном Юге. <…> Министр иностранных дел Анналена Бербок , канцлер (Олаф. — Прим. Ред.) Шольц, а теперь и Мерц растратили это доверие.", — говорится в публикации.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
СМИ: немцы сгорели от стыда из-за провалов Бербок в ООН
28 сентября, 02:44
При этом в статье отмечается, что Мерц не играл никакой роли на прошедшем саммите, не устраивал пресс-конференции и даже не участвовал в ключевых дискуссиях, лишь наблюдая за происходящим со стороны.
Автор указывает, что одной из основных причин такого развития события стали неосторожные заявления Бербок в октябре 2024 года, которые могли быть интерпретированы на международном уровне как оправдание нападений Израиля на мирное население. Теперь же нынешнее правительство ФРГ расплачивается за это.
"Сегодня Германия расплачивается за эту политику. В Шарм-эль-Шейхе изоляция страны становится очевидной", — констатирует Berliner Zeitung.
Лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали в понедельник мирный договор по сектору Газа на саммите в Шарм-эш-Шейхе. Американский президент Дональд Трамп назвал это "крупнейшей и самой сложной сделкой". В свою очередь, египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси определил соглашение по Газе как поворотный исторический момент.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Офис Бербок переадресовал вопрос о звуке ее микрофона при словах о России
27 сентября, 23:15
 
