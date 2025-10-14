В Германии появилась новая брошюра с советами для населения на случай войны

БЕРЛИН, 14 октября - РИА Новости. Федеральное ведомство Германии по защите населения и оказанию помощи при катастрофах (BBK) выпустило обновленную брошюру с советами для населения при наступлении чрезвычайных ситуаций, впервые за её существование в неё были включены памятки на случай войны.

"Германия — одна из самых безопасных стран в мире. Тем не менее, мы видим, что даже в Германии кризисы нарушают наши привычные повседневные процессы. Экстремальные погодные явления становятся всё более частыми. Через кибератаки, дезинформацию и диверсии атакуются инфраструктура, формирование общественного мнения и единство.

"Даже война уже не кажется такой невозможной, как ещё несколько лет назад", - говорится в предисловии брошюры на сайте ведомства.

Её составители поясняют, что, впервые со времени основания BBK в 2004 году, в брошюру, которая озаглавлена как "Подготовка к кризисам и катастрофам", включены советы населению на случай войны, кибератак и диверсий против критической инфраструктуры и попыток дезинформации - так ведомство отреагировало на якобы многочисленные просьбы обеспокоенных граждан страны.

В частности, авторы брошюры рекомендуют прятаться от взрывов и осколков в помещениях с наименьшим количеством окон и дверей, искать укрытия в школах, музеях, гаражах или станциях метро. Новым пунктом стали также рекомендации о распознавании недостоверной информации в соцсетях и интернете.

В брошюре содержится контрольный список еды и воды на 10 суток, газовых горелок, радиоприемников, карманных фонариков, батареек, пауэрбанков и аккумуляторов, списка важных телефонных номеров, аптечки и её содержимого, сменной одежды. Попавшим в чрезвычайную ситуацию рекомендуется также иметь под рукой тревожный чемоданчик с перечисленным выше составом.

Кроме того, гражданам страны советуют на случай сбоев с электричеством и отоплением запастись спальными мешками, в осенние и зимние месяцы надеть теплую одежду и укрыться пледами, узнавать информацию по радио и записать заранее адреса близлежащих полицейских участков и больниц.

В начале сентября министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт сообщил, что Германия выделит 10 миллиардов евро до 2029 года на цели развития системы гражданской обороны в рамках крупнейшей программы ее модернизации за последние десятилетия.

В 2024 году немецкий таблоид Bild опубликовал составленный якобы немецким правительством план действий для населения страны в случае начала вооруженного конфликта. Согласно документу, через всю Германию на восточный фланг НАТО будут перебрасываться войска блока, сами вооруженные силы ФРГ также будут находиться на восточном фланге. В плане напрямую говорится, что в случае одновременного нападения во многих местах государство не сможет помочь всем нуждающимся: людям нужно быть готовыми помочь себе самим.

Правительство ФРГ в своей национальной стратегии безопасности в 2023 году определило роль страны как "логистического узла" для НАТО. В случае конфликта страна должна будет обеспечить продвижение десятков тысяч солдат союзников к восточному флангу в условиях сильного дефицита времени.