В Германии появилась новая брошюра с советами для населения на случай войны
20:11 14.10.2025 (обновлено: 20:12 14.10.2025)
В Германии появилась новая брошюра с советами для населения на случай войны
В Германии появилась новая брошюра с советами для населения на случай войны - РИА Новости, 14.10.2025
В Германии появилась новая брошюра с советами для населения на случай войны
Федеральное ведомство Германии по защите населения и оказанию помощи при катастрофах (BBK) выпустило обновленную брошюру с советами для населения при... РИА Новости, 14.10.2025
в мире
германия
россия
москва
александр добриндт
нато
bild
германия
россия
москва
в мире, германия, россия, москва, александр добриндт, нато, bild
В мире, Германия, Россия, Москва, Александр Добриндт, НАТО, Bild
В Германии появилась новая брошюра с советами для населения на случай войны

BBK выпустило брошюру с советами для населения на случай войны

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
БЕРЛИН, 14 октября - РИА Новости. Федеральное ведомство Германии по защите населения и оказанию помощи при катастрофах (BBK) выпустило обновленную брошюру с советами для населения при наступлении чрезвычайных ситуаций, впервые за её существование в неё были включены памятки на случай войны.
"Германия — одна из самых безопасных стран в мире. Тем не менее, мы видим, что даже в Германии кризисы нарушают наши привычные повседневные процессы. Экстремальные погодные явления становятся всё более частыми. Через кибератаки, дезинформацию и диверсии атакуются инфраструктура, формирование общественного мнения и единство.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
В ФРГ узнали о праздновании немецкими депутатами дня рождения Путина
8 октября, 23:51
"Даже война уже не кажется такой невозможной, как ещё несколько лет назад", - говорится в предисловии брошюры на сайте ведомства.
Её составители поясняют, что, впервые со времени основания BBK в 2004 году, в брошюру, которая озаглавлена как "Подготовка к кризисам и катастрофам", включены советы населению на случай войны, кибератак и диверсий против критической инфраструктуры и попыток дезинформации - так ведомство отреагировало на якобы многочисленные просьбы обеспокоенных граждан страны.
В частности, авторы брошюры рекомендуют прятаться от взрывов и осколков в помещениях с наименьшим количеством окон и дверей, искать укрытия в школах, музеях, гаражах или станциях метро. Новым пунктом стали также рекомендации о распознавании недостоверной информации в соцсетях и интернете.
В брошюре содержится контрольный список еды и воды на 10 суток, газовых горелок, радиоприемников, карманных фонариков, батареек, пауэрбанков и аккумуляторов, списка важных телефонных номеров, аптечки и её содержимого, сменной одежды. Попавшим в чрезвычайную ситуацию рекомендуется также иметь под рукой тревожный чемоданчик с перечисленным выше составом.
Кроме того, гражданам страны советуют на случай сбоев с электричеством и отоплением запастись спальными мешками, в осенние и зимние месяцы надеть теплую одежду и укрыться пледами, узнавать информацию по радио и записать заранее адреса близлежащих полицейских участков и больниц.
В начале сентября министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт сообщил, что Германия выделит 10 миллиардов евро до 2029 года на цели развития системы гражданской обороны в рамках крупнейшей программы ее модернизации за последние десятилетия.
В 2024 году немецкий таблоид Bild опубликовал составленный якобы немецким правительством план действий для населения страны в случае начала вооруженного конфликта. Согласно документу, через всю Германию на восточный фланг НАТО будут перебрасываться войска блока, сами вооруженные силы ФРГ также будут находиться на восточном фланге. В плане напрямую говорится, что в случае одновременного нападения во многих местах государство не сможет помочь всем нуждающимся: людям нужно быть готовыми помочь себе самим.
Правительство ФРГ в своей национальной стратегии безопасности в 2023 году определило роль страны как "логистического узла" для НАТО. В случае конфликта страна должна будет обеспечить продвижение десятков тысяч солдат союзников к восточному флангу в условиях сильного дефицита времени.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти в Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Жители Польши получат памятку на случай войны
30 апреля, 13:29
 
В миреГерманияРоссияМоскваАлександр ДобриндтНАТОBild
 
 
