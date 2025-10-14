https://ria.ru/20251014/gaza-2048244057.html
Мать спасенного уроженца Донбасса хотела бы лично поблагодарить Путина
Мать спасенного уроженца Донбасса хотела бы лично поблагодарить Путина - РИА Новости, 14.10.2025
Мать спасенного уроженца Донбасса хотела бы лично поблагодарить Путина
Наталья Харкин, мать освобожденного из Газы уроженца Донбасса, рассказала РИА Новости, что в случае встречи с президентом России Владимиром Путиным она бы...
2025-10-14T18:32:00+03:00
2025-10-14T18:32:00+03:00
2025-10-14T18:33:00+03:00
в мире
россия
донбасс
израиль
владимир путин
хамас
россия
донбасс
израиль
в мире, россия, донбасс, израиль, владимир путин, хамас
В мире, Россия, Донбасс, Израиль, Владимир Путин, ХАМАС
Мать спасенного уроженца Донбасса хотела бы лично поблагодарить Путина
Мать освобожденного из Газы Харкина хотела бы лично поблагодарить Путина
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 окт – РИА Новости. Наталья Харкин, мать освобожденного из Газы уроженца Донбасса, рассказала РИА Новости, что в случае встречи с президентом России Владимиром Путиным она бы выразила ему безмерную благодарность за усилия по спасению ее сына.
"Я бы сказала, что я ему безмерно благодарна, я им горжусь и очень люблю", - сказала Наталья.
По ее словам, российская сторона сыграла огромную роль в освобождении ее сына.
В понедельник палестинское движение ХАМАС в рамках соглашения с Израилем освободило из плена последних живых израильских заложников, которые удерживались в секторе Газа с 7 октября 2023 года. В числе освобожденных был уроженец Донецка Максим Харкин, мать которого является гражданкой РФ.