Мать спасенного уроженца Донбасса хотела бы лично поблагодарить Путина

© Фото : пресс-служба Армии обороны Израиля Максим Харкин (справа), освобожденный сегодня из сектора Газа, воссоединился с семьей в израильской больнице

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 окт – РИА Новости. Наталья Харкин, мать освобожденного из Газы уроженца Донбасса, рассказала РИА Новости, что в случае встречи с президентом России Владимиром Путиным она бы выразила ему безмерную благодарность за усилия по спасению ее сына.

"Я бы сказала, что я ему безмерно благодарна, я им горжусь и очень люблю", - сказала Наталья.

По ее словам, российская сторона сыграла огромную роль в освобождении ее сына.