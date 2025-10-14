Рейтинг@Mail.ru
Мать спасенного уроженца Донбасса хотела бы лично поблагодарить Путина
18:32 14.10.2025 (обновлено: 18:33 14.10.2025)
Мать спасенного уроженца Донбасса хотела бы лично поблагодарить Путина
в мире
россия
донбасс
израиль
владимир путин
хамас
в мире, россия, донбасс, израиль, владимир путин, хамас
В мире, Россия, Донбасс, Израиль, Владимир Путин, ХАМАС
© Фото : пресс-служба Армии обороны ИзраиляМаксим Харкин (справа), освобожденный сегодня из сектора Газа, воссоединился с семьей в израильской больнице
Максим Харкин (справа), освобожденный сегодня из сектора Газа, воссоединился с семьей в израильской больнице - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Фото : пресс-служба Армии обороны Израиля
Максим Харкин (справа), освобожденный сегодня из сектора Газа, воссоединился с семьей в израильской больнице. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 окт – РИА Новости. Наталья Харкин, мать освобожденного из Газы уроженца Донбасса, рассказала РИА Новости, что в случае встречи с президентом России Владимиром Путиным она бы выразила ему безмерную благодарность за усилия по спасению ее сына.
"Я бы сказала, что я ему безмерно благодарна, я им горжусь и очень люблю", - сказала Наталья.
По ее словам, российская сторона сыграла огромную роль в освобождении ее сына.
В понедельник палестинское движение ХАМАС в рамках соглашения с Израилем освободило из плена последних живых израильских заложников, которые удерживались в секторе Газа с 7 октября 2023 года. В числе освобожденных был уроженец Донецка Максим Харкин, мать которого является гражданкой РФ.
Саммит по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Палестинский политик оценил мирный план по Газе
