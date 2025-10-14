Освобожденный из плена в Газе уроженец Донбасса приедет в Россию

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 окт – РИА Новости. Освобожденный из плена в секторе Газа уроженец Донбасса Максим Харкин приедет в Россию, после того как немного восстановится и придет в себя, рассказала в беседе с РИА Новости мать освобожденного Наталья Харкин.