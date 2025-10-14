Израиль обстрелял Газу, несмотря на прекращение огня, заявили в ХАМАС

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Израильская армия нанесла удары по сектору Газа и открыла огонь по местным жителям, несмотря на достигнутое соглашение о прекращении огня, заявил во вторник представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем.

"Сегодня утром израильская армия нанесла удары по сектору Газа, убив несколько жителей. Это считается нарушением соглашения о прекращении огня. Мы снова призываем различные стороны отслеживать действия Израиля и не позволять ему избегать своих обязательств перед посредниками по прекращению войны в Газе", - сказал он.