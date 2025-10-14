Реконструкция Газы потребует 70 миллиардов долларов, заявили в ООН

ЖЕНЕВА, 14 окт - РИА Новости. Реконструкция сектора Газа потребует финансирования в объёме 70 миллиардов долларов, сообщил специальный представитель Руководителя программы помощи палестинскому народу Программы развития ООН (UNDP) Яко Силлиерс.

"Стоимость реконструкции сектора Газа оценивается в 70 миллиардов долларов", - сказал он на брифинге в Женеве

По его словам, в марте этого года Всемирный банк оценивал необходимые инвестиции в 23 миллиарда, но с тех пор из-за продолжающихся военных действий Израиля , включая существенные разрушения города Газа, стоимость реконструкции значительно выросла.

Он не смог назвать примерные сроки восстановления сектора Газа, которое будет зависеть от объёмов полученного финансирования, однако отметил, что оно может растянуться на "десятилетия".

Согласно оценке UNDP, в Газе необходимо разобрать не менее 50 миллионов тонн обломков. При этом он не исключил, что под завалами могут быть найдены тела погибших палестинцев.