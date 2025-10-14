Рейтинг@Mail.ru
Реконструкция Газы потребует 70 миллиардов долларов, заявили в ООН - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 14.10.2025 (обновлено: 13:00 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/gaza-2048150895.html
Реконструкция Газы потребует 70 миллиардов долларов, заявили в ООН
Реконструкция Газы потребует 70 миллиардов долларов, заявили в ООН - РИА Новости, 14.10.2025
Реконструкция Газы потребует 70 миллиардов долларов, заявили в ООН
Реконструкция сектора Газа потребует финансирования в объёме 70 миллиардов долларов, сообщил специальный представитель Руководителя программы помощи... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T12:39:00+03:00
2025-10-14T13:00:00+03:00
в мире
израиль
оон
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112671_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb9f89c8a12e4d71836e33de238601c2.jpg
https://ria.ru/20251013/tramp-2048044260.html
https://ria.ru/20251013/kadyrov-2047896784.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112671_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8f875bd40bfceb03dbd6ba156c068d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, оон, сектор газа
В мире, Израиль, ООН, Сектор Газа
Реконструкция Газы потребует 70 миллиардов долларов, заявили в ООН

В ООН назвали стоимость реконструкции Газы

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 14 окт - РИА Новости. Реконструкция сектора Газа потребует финансирования в объёме 70 миллиардов долларов, сообщил специальный представитель Руководителя программы помощи палестинскому народу Программы развития ООН (UNDP) Яко Силлиерс.
"Стоимость реконструкции сектора Газа оценивается в 70 миллиардов долларов", - сказал он на брифинге в Женеве.
Президент США Дональд Трамп в аэропорту Шарм-эль-Шейх - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Трамп надеется, что палестинцы смогут остаться в секторе Газа
13 октября, 19:27
По его словам, в марте этого года Всемирный банк оценивал необходимые инвестиции в 23 миллиарда, но с тех пор из-за продолжающихся военных действий Израиля, включая существенные разрушения города Газа, стоимость реконструкции значительно выросла.
Он не смог назвать примерные сроки восстановления сектора Газа, которое будет зависеть от объёмов полученного финансирования, однако отметил, что оно может растянуться на "десятилетия".
Согласно оценке UNDP, в Газе необходимо разобрать не менее 50 миллионов тонн обломков. При этом он не исключил, что под завалами могут быть найдены тела погибших палестинцев.
"С января мы уже обнаружили 3 тела. Они были найдены в мечети. К сожалению, мы ожидаем, что обнаружим много других", - добавил Силлиерс.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Кадыров прокомментировал урегулирование в секторе Газа
13 октября, 09:59
 
В миреИзраильООНСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала