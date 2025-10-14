https://ria.ru/20251014/fsb-2048115090.html
ФСБ пообещала привлечь к ответу причастных к деятельности Ходорковского*
2025-10-14T09:57:00+03:00
Происшествия, Россия, Михаил Касьянов, Гарри Каспаров, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ЮКОС, АКРА
ФСБ пообещала привлечь к ответу причастных к деятельности Ходорковского*
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Лиц, причастных к деятельности экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* (признан иноагентом в РФ) и его пособников, привлекут к ответственности по российским законам, заявила ФСБ РФ.
ФСБ
возбудила уголовное дело против Ходорковского* и его пособников из числа членов АКР
** ("Антивоенного комитета России"** - организация признана нежелательной на территории РФ
) - экс-премьера РФ Михаила Касьянова
*, экс-чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова
*** (признаны иноагентами в РФ) и многих других - по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, также против Ходорковского* возбуждено дело о публичных призывах к террористической деятельности.
По данным ФСБ, Ходорковский* со сторонниками из АКР** финансируют украинские военизированные националистические подразделения, признанные террористическими в РФ, и набирают туда боевиков для силового захвата власти в России.
"В настоящее время проводятся следственные действия в отношении Ходорковского* и его пособников. Лица, причастные к их деятельности, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством", - говорится в заявлении ФСБ.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
**Организация, признанная нежелательной на территории России
***Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в список террористов