ФСБ пообещала привлечь к ответу причастных к деятельности Ходорковского*

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Лиц, причастных к деятельности экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* (признан иноагентом в РФ) и его пособников, привлекут к ответственности по российским законам, заявила ФСБ РФ.

ФСБ возбудила уголовное дело против Ходорковского* и его пособников из числа членов АКР ** ("Антивоенного комитета России"** - организация признана нежелательной на территории РФ ) - экс-премьера РФ Михаила Касьянова *, экс-чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова *** (признаны иноагентами в РФ) и многих других - по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества, также против Ходорковского* возбуждено дело о публичных призывах к террористической деятельности.

По данным ФСБ, Ходорковский* со сторонниками из АКР** финансируют украинские военизированные националистические подразделения, признанные террористическими в РФ, и набирают туда боевиков для силового захвата власти в России.

"В настоящее время проводятся следственные действия в отношении Ходорковского* и его пособников. Лица, причастные к их деятельности, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством", - говорится в заявлении ФСБ.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

**Организация, признанная нежелательной на территории России