СМИ: новое правительство Франции хочет сэкономить 31 миллиард евро

"По нашим данным, для достижения уровня в 4,7% к концу следующего года правительство намерено сэкономить 31 миллиард евро, включая 17 миллиардов евро расходов и почти 14 миллиардов евро новых поступлений", - говорится в статье.

Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьер-министра Франции. После повторного назначения 10 октября он заявил о планах сформировать "более свободное" правительство, не зависящее от политических партий. По словам Лекорню, он согласился вновь возглавить французское правительство после заверений, что ему будет предоставлена свобода действий.