СМИ: новое правительство Франции хочет сэкономить 31 миллиард евро

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Правительство премьер-министра Себастьяна Лекорню планирует приложить усилия для экономии 31 миллиарда евро в рамках борьбы с дефицитом бюджета Франции, пишет издание Tribune.
"По нашим данным, для достижения уровня в 4,7% к концу следующего года правительство намерено сэкономить 31 миллиард евро, включая 17 миллиардов евро расходов и почти 14 миллиардов евро новых поступлений", - говорится в статье.
В воскресенье вечером Елисейский дворец объявил новый состав правительства Франции: глава МИД Жан-Ноэль Барро, министр юстиции Жеральд Дарманен и глава минфина Ролан Лескюр сохранили свои посты, главой МВД был назначен префект полиции Парижа Лоран Нуньес, а главой минобороны - экс-министр труда и здравоохранения Катрин Вотрен.
Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьер-министра Франции. После повторного назначения 10 октября он заявил о планах сформировать "более свободное" правительство, не зависящее от политических партий. По словам Лекорню, он согласился вновь возглавить французское правительство после заверений, что ему будет предоставлена свобода действий.
Французские СМИ писали, что отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств. Предшественник Лекорню - премьер Франсуа Байру - подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.