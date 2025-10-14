Вице-президент Венесуэлы примет участие в форуме РЭН

https://ria.ru/20251014/forum-2048207269.html
2025-10-14T15:57:00+03:00
2025-10-14T15:57:00+03:00
2025-10-14T16:16:00+03:00
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.
Вице-президент, министр по углеводородам Венесуэлы Делси Родригес примет участие в форуме "Российская энергетическая неделя" по видеосвязи, следует из деловой программы
, опубликованной на сайте.
Родригес
выступит с видеообращением на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов".
Международный форум "Российская энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
РИА Новости выступает информационным партнером "Российской энергетической недели-2025".