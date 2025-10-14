Рейтинг@Mail.ru
Вице-президент Венесуэлы примет участие в форуме РЭН - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:57 14.10.2025 (обновлено: 16:16 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/forum-2048207269.html
Вице-президент Венесуэлы примет участие в форуме РЭН
Вице-президент Венесуэлы примет участие в форуме РЭН - РИА Новости, 14.10.2025
Вице-президент Венесуэлы примет участие в форуме РЭН
Вице-президент, министр по углеводородам Венесуэлы Делси Родригес примет участие в форуме "Российская энергетическая неделя" по видеосвязи, следует из деловой... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T15:57:00+03:00
2025-10-14T16:16:00+03:00
в мире
венесуэла
делси родригес
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148725/41/1487254161_0:147:2910:1784_1920x0_80_0_0_62b2fcd051bed6f6eb43ed3b2c1f673c.jpg
https://ria.ru/20251014/nedelya-2048106486.html
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148725/41/1487254161_169:0:2742:1930_1920x0_80_0_0_95da9a6b9488ca531c943c422453d8fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, делси родригес, экономика
В мире, Венесуэла, Делси Родригес, Экономика
Вице-президент Венесуэлы примет участие в форуме РЭН

Министр по углеводородам Венесуэлы Родригес примет участие в РЭН по видеосвязи

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДелси Родригес
Делси Родригес - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Делси Родригес. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Вице-президент, министр по углеводородам Венесуэлы Делси Родригес примет участие в форуме "Российская энергетическая неделя" по видеосвязи, следует из деловой программы, опубликованной на сайте.
Родригес выступит с видеообращением на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов".
Международный форум "Российская энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
РИА Новости выступает информационным партнером "Российской энергетической недели-2025".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Путин поприветствовал участников "Российской энергетической недели"
Вчера, 09:07
 
В миреВенесуэлаДелси РодригесЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала