В Москве подведут итоги Кубка АВВР и премии имени Голицына

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В рамках IV Российского винодельческого форума, который пройдет 12-13 ноября в Москве, подведут итоги Кубка АВВР (Ассоциации виноградарей и виноделов России) и премии имени князя Льва Голицына в области виноградарства и виноделия, сообщил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня", председатель Правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.

Во вторник в Москве в мультимедийном международном пресс-центре "Россия сегодня" прошла презентация программы четвертого Российского винодельческого форума.

"Еще одним важным блоком нашей повестки станет подведение итогов Кубка АВВР и премии имени князя Голицына в области виноградарства и виноделия. Это два наших основных конкурса, результаты которых подводятся на российском винодельческом форуме. Регламент Кубка АВВР всем хорошо знаком. Это тройной контроль, потому что первый отбор вина проходит для участия в семи основных винных конкурсах России . Это уважаемые конкурсы, которые определяют своих победителей", - сказал Киселев в ходе презентации.

Киселев пояснил, что Кубок АВВР - это "Кубок Кубков", объединяющий победителей семи конкурсов по различным категориям вин - игристых, российского шампанского, белых, розовых, красных, крепленых и природно сладких. В 2025 году в соревновании примут участие около 100 лучших российских вин, победители которых будут оценены Центральной дегустационной комиссией Ассоциации виноградарей и виноделов России, работа которой начнется 23 октября.

"Вторая наша награда - это премия, фактически возрожденная премия имени князя Голицына. Это возрожденная некогда императорская премия. Раньше это была премия императора Александра III, утвержденная министром земледелия и государственных имуществ Российской империи 14 февраля 1899 года на основании предложений князя Голицына. Согласно современному регламенту этой премии в 2025 году она присуждается в восьми номинациях", - добавил Киселев.

По словам Киселева, четыре номинации премии посвящены винам: лучшее красное, белое, российское шампанское и крепленое вино - победители определяются по итогам Кубка АВВР. Ещё четыре номинации ведут свое происхождение от императорской премии 1999 года и включают награды за лучшие виноградники, лучшие сочинения по виноградарству и виноделию, лучший столовый виноград, а также награда лучшего выпускника по специальностям виноградарства и виноделия.

"Мне особенно приятно отметить, что в этом году у нас в каждой номинации подано гораздо больше заявок, чем в прошлом году. К примеру, за звание лучших виноградников поборется 28 хозяйств. Если помним, то в прошлом году лучшим виноградником в России были признаны угодья Криницы в Краснодарском крае . Но посмотрим, подтвердят ли они в этом году нам свое качество. А в номинации "Лучшие научные сочинения" подано 16 работ. Это значит, что премия получила профессиональное признание", - добавил Киселев.