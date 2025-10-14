https://ria.ru/20251014/fedoseeva-shukshina-2048132957.html
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии артистки
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии артистки - РИА Новости, 14.10.2025
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии артистки
14.10.2025
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии артистки
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина остается на плановом обследовании в спокойном режиме, ждет заключения врачей и не торопится с выпиской, рассказала РИА Новости ее дочь Ольга Шукшина.
Актриса была планово госпитализирована 10 октября по совету врачей.
"Она спокойно лежит на плановом обследовании в спокойном режиме, обследование продолжается", - сказала ее дочь.
Она добавила, что ежедневно посещает мать, которой проводят необходимые исследования и процедуры.
"Маме нравится, ее все устраивает. Когда уделяют внимание, зачем нам торопиться? Пока в режиме обследования, когда будет заключение, тогда будет. Мы не гоним эти события", - заключила собеседница агентства.