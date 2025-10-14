Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии артистки

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина остается на плановом обследовании в спокойном режиме, ждет заключения врачей и не торопится с выпиской, рассказала РИА Новости ее дочь Ольга Шукшина.

Актриса была планово госпитализирована 10 октября по совету врачей.

"Она спокойно лежит на плановом обследовании в спокойном режиме, обследование продолжается", - сказала ее дочь.

Она добавила, что ежедневно посещает мать, которой проводят необходимые исследования и процедуры.