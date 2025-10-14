Рейтинг@Mail.ru
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии артистки - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:32 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/fedoseeva-shukshina-2048132957.html
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии артистки
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии артистки - РИА Новости, 14.10.2025
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии артистки
Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина остается на плановом обследовании в спокойном режиме, ждет заключения врачей и не торопится с выпиской,... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T11:32:00+03:00
2025-10-14T11:32:00+03:00
культура
лидия федосеева-шукшина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155132/10/1551321017_0:226:2048:1378_1920x0_80_0_0_be041edd8020056c266335cd60a5ef83.jpg
https://ria.ru/20251014/maklakov-2048119981.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155132/10/1551321017_0:34:2048:1570_1920x0_80_0_0_e3e86d80cafda317afa821ad4ec76cc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лидия федосеева-шукшина
Культура, Лидия Федосеева-Шукшина
Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о состоянии артистки

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина остается на плановом обследовании

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкЛидия Федосеева-Шукшина
Лидия Федосеева-Шукшина - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Лидия Федосеева-Шукшина . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина остается на плановом обследовании в спокойном режиме, ждет заключения врачей и не торопится с выпиской, рассказала РИА Новости ее дочь Ольга Шукшина.
Актриса была планово госпитализирована 10 октября по совету врачей.
"Она спокойно лежит на плановом обследовании в спокойном режиме, обследование продолжается", - сказала ее дочь.
Она добавила, что ежедневно посещает мать, которой проводят необходимые исследования и процедуры.
"Маме нравится, ее все устраивает. Когда уделяют внимание, зачем нам торопиться? Пока в режиме обследования, когда будет заключение, тогда будет. Мы не гоним эти события", - заключила собеседница агентства.
Алексей Маклаков - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Актер Маклаков опроверг сообщения о проблемах с сердцем
Вчера, 10:31
 
КультураЛидия Федосеева-Шукшина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала