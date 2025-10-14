ФАС возбудила дело из-за звуковой рекламы в самолете

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело из-за распространения звуковой рекламы в самолете во время рейса авиакомпании "Победа" Москва-Сочи, сообщило ведомство.

ФАС возбудила дело за распространение звуковой рекламы в самолете. По мнению службы, действия рекламодателя и авиакомпании "Победа" содержат признаки нарушения рекламного законодательства", - говорится в сообщении.

Ведомство установило, что аудиоролик распространялся на маршруте Москва-Сочи и в нем сообщалось о высокой ставке по вкладам в банке. Продукт какого банка рекламировался, в сообщении не уточняется.