СМИ: организатор "Евровидения" отменил голосование о недопуске Израиля

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Европейский вещательный союз (EBU) отменил голосование недопуске Израиля до участия песенном конкурсе "Евровидение" в 2026 году и перенес решение вопроса с ноября на декабрь в свете перемирия на Ближнем Востоке, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление ЕВС.
Газета Guardian 26 сентября сообщила, что EBU направил письмо, анонсирующее проведение голосования по вопросу недопуска израильской гостелерадиокомпании Kan к трансляции конкурса, вещательным компаниям, участвующим в работе на конкурсе. Решение было принято после того, как несколько европейских вещательных компаний, в том числе из Испании, Нидерландов, Ирландии, Исландии и Словении, пригрозили бойкотировать конкурс, если Израилю разрешат принять в нем участие.
"Организаторы песенного конкурса "Евровидение" не станут проводить в ноябре онлайн-встречу для голосования по вопросу участия Израиля в свете "последних событий" на Ближнем Востоке", - говорится в публикации.
В заявлении также отмечается, что обсуждение вопроса будет перенесено с ноября на декабрь, когда совет директоров EBU соберется на сезонную генассамблею.
"Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза (EBU). В 2025 году выступления состоялись в швейцарском Базеле. Победителем стал австрийский певец Йоханнес Питч с песней Wasted Love. Представительница Израиля Юваль Рафаэль заняла на конкурсе второе место. Россия не участвует в "Евровидении" с 2022 года. За годы своего участия страна неоднократно входила в число фаворитов, а в 2008 году одержала победу с песней Believe, которую исполнил Дима Билан.
Палестинское движение ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, их отправили на другие палестинские территории.
Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
