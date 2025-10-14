СМИ: организатор "Евровидения" отменил голосование о недопуске Израиля

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Европейский вещательный союз (EBU) отменил голосование недопуске Израиля до участия песенном конкурсе "Евровидение" в 2026 году и перенес решение вопроса с ноября на декабрь в свете перемирия на Ближнем Востоке, передает агентство Европейский вещательный союз (EBU) отменил голосование недопуске Израиля до участия песенном конкурсе "Евровидение" в 2026 году и перенес решение вопроса с ноября на декабрь в свете перемирия на Ближнем Востоке, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление ЕВС.

Нидерландов, Ирландии, Исландии и Газета Guardian 26 сентября сообщила, что EBU направил письмо, анонсирующее проведение голосования по вопросу недопуска израильской гостелерадиокомпании Kan к трансляции конкурса, вещательным компаниям, участвующим в работе на конкурсе. Решение было принято после того, как несколько европейских вещательных компаний, в том числе из Испании Словении , пригрозили бойкотировать конкурс, если Израилю разрешат принять в нем участие.

"Организаторы песенного конкурса "Евровидение" не станут проводить в ноябре онлайн-встречу для голосования по вопросу участия Израиля в свете "последних событий" на Ближнем Востоке", - говорится в публикации.

В заявлении также отмечается, что обсуждение вопроса будет перенесено с ноября на декабрь, когда совет директоров EBU соберется на сезонную генассамблею.

"Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой Европейского вещательного союза (EBU). В 2025 году выступления состоялись в швейцарском Базеле . Победителем стал австрийский певец Йоханнес Питч с песней Wasted Love. Представительница Израиля Юваль Рафаэль заняла на конкурсе второе место. Россия не участвует в "Евровидении" с 2022 года. За годы своего участия страна неоднократно входила в число фаворитов, а в 2008 году одержала победу с песней Believe, которую исполнил Дима Билан

Палестинское движение ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, их отправили на другие палестинские территории.

Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.