МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Евросоюз до сих пор не профинансировал начатый еще в 2024 году проект так называемой "стены дронов", в блоке нет понимания срочной необходимости в этой инициативе, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на председателя комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсона.
"Решение (о создании - ред.) стены дронов было принято много месяцев назад. Сейчас мы обеспокоены отсутствием понимания срочности (этого проекта - ред.) среди наших союзников", - приводит издание слова политика.
Как отмечает газета, реализация проекта началась еще в прошлом году, однако он до сих пор не получил финансирования со стороны ЕС.
Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Еврокомиссия хочет в течение года реализовать проект защиты от БПЛА в приграничных с РФ странах Евросоюза. Проект будет носить название Eastern Flank Watch (Восточный дозор) и включит системы мониторинга и перехвата целей на суше, в воздухе и на море.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу по созданию "стены дронов" в Европе, заявил, что, как показывает история, создание стен это всегда плохо.
Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявлял в беседе с РИА Новости, что понимания насчет параметров обсуждаемой в Евросоюзе "стены от дронов" до сих пор нет, а истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию союза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.