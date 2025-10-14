Рейтинг@Mail.ru
В ЕС нет понимания необходимости "стены дронов", заявил эстонский политик
14.10.2025
В ЕС нет понимания необходимости "стены дронов", заявил эстонский политик
В ЕС нет понимания необходимости "стены дронов", заявил эстонский политик
В ЕС нет понимания необходимости "стены дронов", заявил эстонский политик

Михкельсон: ЕС до сих пор не профинансировал проект стены дронов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Евросоюз до сих пор не профинансировал начатый еще в 2024 году проект так называемой "стены дронов", в блоке нет понимания срочной необходимости в этой инициативе, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на председателя комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсона.
"Решение (о создании - ред.) стены дронов было принято много месяцев назад. Сейчас мы обеспокоены отсутствием понимания срочности (этого проекта - ред.) среди наших союзников", - приводит издание слова политика.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
МИД России высказался об идее "стены дронов" в Европе
27 сентября, 11:05
Как отмечает газета, реализация проекта началась еще в прошлом году, однако он до сих пор не получил финансирования со стороны ЕС.
Ранее еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Еврокомиссия хочет в течение года реализовать проект защиты от БПЛА в приграничных с РФ странах Евросоюза. Проект будет носить название Eastern Flank Watch (Восточный дозор) и включит системы мониторинга и перехвата целей на суше, в воздухе и на море.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу по созданию "стены дронов" в Европе, заявил, что, как показывает история, создание стен это всегда плохо.
Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявлял в беседе с РИА Новости, что понимания насчет параметров обсуждаемой в Евросоюзе "стены от дронов" до сих пор нет, а истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию союза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.
Немецкие военнослужащие готовят к запуску беспилотник во время военных учений - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Bloomberg узнало о сложности создания ЕС стены дронов на восточной границе
1 октября, 10:13
 
