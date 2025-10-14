В ЕС нет понимания необходимости "стены дронов", заявил эстонский политик

"Решение (о создании - ред.) стены дронов было принято много месяцев назад. Сейчас мы обеспокоены отсутствием понимания срочности (этого проекта - ред.) среди наших союзников", - приводит издание слова политика.

Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявлял в беседе с РИА Новости, что понимания насчет параметров обсуждаемой в Евросоюзе "стены от дронов" до сих пор нет, а истерика вокруг попадания неких БПЛА на территорию союза раздувается только для оправдания расходов на милитаризацию.