СМИ: Эстония заставила поддержавшего ВС России инвестора заплатить Украине
Новости
ru-RU
СМИ: Эстония заставила поддержавшего ВС России инвестора заплатить Украине
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Эстония заставила поддержавшего финансами российскую армию криптоинвестора пожертвовать Украине в 30 раз больше, сообщает портал Delfi со ссылкой на издание Eesti Ekspress, входящее с порталом в одну группу СМИ.
"Криптобизнесмен, поддерживавший российскую армию, должен заплатить украинцам в 30 раз больше", - говорится в сообщении.
Как пишет портал, таким образом госпрокуратура Эстонии
вводит "новую уголовную практику", которая заставит "уличенных" в финансовой поддержке российской армии "значительно облегчить свои кошельки".
В материале утверждается, что криптоинвестор в 2022 году трижды поддерживал организацию, которая закупает снаряжение для российский военных, участвующих в боевых действиях на Украине
.