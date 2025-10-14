СМИ: Эстония заставила поддержавшего ВС России инвестора заплатить Украине

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Эстония заставила поддержавшего финансами российскую армию криптоинвестора пожертвовать Украине в 30 раз больше, сообщает портал Delfi со ссылкой на издание Eesti Ekspress, входящее с порталом в одну группу СМИ.