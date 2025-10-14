Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Эстония заставила поддержавшего ВС России инвестора заплатить Украине - РИА Новости, 14.10.2025
16:18 14.10.2025
СМИ: Эстония заставила поддержавшего ВС России инвестора заплатить Украине
СМИ: Эстония заставила поддержавшего ВС России инвестора заплатить Украине - РИА Новости, 14.10.2025
СМИ: Эстония заставила поддержавшего ВС России инвестора заплатить Украине
Эстония заставила поддержавшего финансами российскую армию криптоинвестора пожертвовать Украине в 30 раз больше, сообщает портал Delfi со ссылкой на издание... РИА Новости, 14.10.2025
в мире
эстония
украина
эстония
украина
в мире, эстония, украина
В мире, Эстония, Украина
СМИ: Эстония заставила поддержавшего ВС России инвестора заплатить Украине

Delfi: Эстония заставила финансирующего ВС РФ криптоинвестора заплатить Украине

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Эстония заставила поддержавшего финансами российскую армию криптоинвестора пожертвовать Украине в 30 раз больше, сообщает портал Delfi со ссылкой на издание Eesti Ekspress, входящее с порталом в одну группу СМИ.
"Криптобизнесмен, поддерживавший российскую армию, должен заплатить украинцам в 30 раз больше", - говорится в сообщении.
Как пишет портал, таким образом госпрокуратура Эстонии вводит "новую уголовную практику", которая заставит "уличенных" в финансовой поддержке российской армии "значительно облегчить свои кошельки".
В материале утверждается, что криптоинвестор в 2022 году трижды поддерживал организацию, которая закупает снаряжение для российский военных, участвующих в боевых действиях на Украине.
