Рейтинг@Mail.ru
Эстония хочет ускорить строительство дороги в объезд "Саатсеского сапога" - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:47 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/estonija-2048282837.html
Эстония хочет ускорить строительство дороги в объезд "Саатсеского сапога"
Эстония хочет ускорить строительство дороги в объезд "Саатсеского сапога" - РИА Новости, 14.10.2025
Эстония хочет ускорить строительство дороги в объезд "Саатсеского сапога"
Эстония хочет ускорить строительство дороги в объезд "Саатсеского сапога" в Псковской области России на фоне якобы российской активности, заявил глава... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T23:47:00+03:00
2025-10-14T23:47:00+03:00
в мире
эстония
псковская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:765:2049:1917_1920x0_80_0_0_130602984c6e116a8ab9342765db92ee.jpg
https://ria.ru/20251014/evrosoyuz-2048138765.html
https://ria.ru/20251013/estonija-2047978777.html
эстония
псковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:573:2049:2109_1920x0_80_0_0_ee59fc5a362f774effc636f3b922e6c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эстония, псковская область, россия
В мире, Эстония, Псковская область, Россия
Эстония хочет ускорить строительство дороги в объезд "Саатсеского сапога"

Таро: Эстония хочет ускорить строительство дороги в объезд «Саатсеского сапога»

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Эстония хочет ускорить строительство дороги в объезд "Саатсеского сапога" в Псковской области России на фоне якобы российской активности, заявил глава эстонского МВД Игорь Таро.
На прошлой неделе телерадиокомпания ERR сообщала, что эстонские пограничники перекрыли автомобильную дорогу, местами проходящую через "Саатсеский сапог" - часть Псковской области - на фоне якобы российской активности. Позднее эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что Эстония планирует полностью прекратить пользоваться этой автомобильной дорогой.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В ЕС нет понимания необходимости "стены дронов", заявил эстонский политик
Вчера, 11:43
"В нынешней ситуации нельзя применять обычный подход, нужно действовать быстрее. Образно говоря, мы должны запустить этот "дорожный каток" как можно скорее, и коллеги уже сообщили мне, что каток заведён, а водитель уже за рулем", - приводит слова Таро телерадиокомпания ERR.
По информации телерадиокомпании, строительство объездной дороги планировалось завершить примерно через два года, однако Таро утверждает, что так долго ждать нельзя, поэтому правительству будет предложено ускорить процесс. По словам главы Лыунаского отделения транспортного департамента Эстонии Янара Таали, при проведении тендера на строительства дороги в феврале 2026 года, она будет готова уже к осени.
Отмечается, что объездной путь будет проходить через местность, входящую в природоохранную зону Natura 2000.
"Сегодня закон очень чётко гласит: если строительство планируется на территории Natura 2000 или в другой заповедной зоне, необходимо провести оценку воздействия на окружающую среду. Однако этого не требуется, если правительство решит, что речь идет о стратегически важном для национальной безопасности объекте", - приводит ERR слова главы эстонского департамента окружающей среды Райнера Вакра.
Телерадиокомпания пишет, что оценка воздействия проекта на окружающую среду уже начата: обнаружены охраняемые виды, но "уже решено, что их можно пересадить в другое место".
Ранее телерадиокомпания сообщала, что Эстония планирует начать в 2026 году и завершить к 2028 году строительство объездной дороги вокруг "Саатсеского сапога". В мае 2024 года ERR сообщала, что власти Эстонии планируют потратить около 7 миллионов евро на возведение пограничного ограждения вокруг "Саатсеского сапога".
Общая протяженность эстонско-российской границы составляет 338 километров, из которых 135 километров проходят по суше, 76 - по реке Нарва и 127 - по Чудскому озеру. При этом между двумя странами нет юридически оформленной границы. Договоры между Россией и Эстонией о российско-эстонской государственной границе и о разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах были подписаны в 2014 году главами МИД двух стран. Эти документы должны быть ратифицированы парламентами обеих государств.
Алексей Росликов - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Эстония запретила въезд латвийскому депутату за поддержку русскоязычных
13 октября, 15:31
 
В миреЭстонияПсковская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала