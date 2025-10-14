МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Эстония хочет ускорить строительство дороги в объезд "Саатсеского сапога" в Псковской области России на фоне якобы российской активности, заявил глава эстонского МВД Игорь Таро.

На прошлой неделе телерадиокомпания ERR сообщала, что эстонские пограничники перекрыли автомобильную дорогу, местами проходящую через "Саатсеский сапог" - часть Псковской области - на фоне якобы российской активности. Позднее эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что Эстония планирует полностью прекратить пользоваться этой автомобильной дорогой.

"В нынешней ситуации нельзя применять обычный подход, нужно действовать быстрее. Образно говоря, мы должны запустить этот "дорожный каток" как можно скорее, и коллеги уже сообщили мне, что каток заведён, а водитель уже за рулем", - приводит слова Таро телерадиокомпания ERR.

По информации телерадиокомпании, строительство объездной дороги планировалось завершить примерно через два года, однако Таро утверждает, что так долго ждать нельзя, поэтому правительству будет предложено ускорить процесс. По словам главы Лыунаского отделения транспортного департамента Эстонии Янара Таали, при проведении тендера на строительства дороги в феврале 2026 года, она будет готова уже к осени.

Отмечается, что объездной путь будет проходить через местность, входящую в природоохранную зону Natura 2000.

"Сегодня закон очень чётко гласит: если строительство планируется на территории Natura 2000 или в другой заповедной зоне, необходимо провести оценку воздействия на окружающую среду. Однако этого не требуется, если правительство решит, что речь идет о стратегически важном для национальной безопасности объекте", - приводит ERR слова главы эстонского департамента окружающей среды Райнера Вакра.

Телерадиокомпания пишет, что оценка воздействия проекта на окружающую среду уже начата: обнаружены охраняемые виды, но "уже решено, что их можно пересадить в другое место".

Ранее телерадиокомпания сообщала, что Эстония планирует начать в 2026 году и завершить к 2028 году строительство объездной дороги вокруг "Саатсеского сапога". В мае 2024 года ERR сообщала, что власти Эстонии планируют потратить около 7 миллионов евро на возведение пограничного ограждения вокруг "Саатсеского сапога".