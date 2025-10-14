Рейтинг@Mail.ru
В Словакии осквернили памятник участникам восстания 1944 года
21:03 14.10.2025
В Словакии осквернили памятник участникам восстания 1944 года
В Словакии осквернили памятник участникам восстания 1944 года
Вандалы в Словакии осквернили памятник, установленный в республике в честь участников Словацкого национального восстания
2025-10-14T21:03:00+03:00
2025-10-14T21:03:00+03:00
в мире
словакия
россия
кошице
роберт фицо
словакия
россия
кошице
В Словакии осквернили памятник участникам восстания 1944 года

В Словакии осквернили памятник участникам национального восстания 1944 года

© Flickr / HatMФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Flickr / HatM
Флаг Словакии . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 14 окт - РИА Новости. Вандалы в Словакии осквернили памятник, установленный в республике в честь участников Словацкого национального восстания, сообщил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток.
Словацкое национальное восстание - вооруженное выступление жителей Словакии против оккупационных германских войск и коллаборационистского режима Йозефа Тисо в августе-октябре 1944 года.
Вандалы осквернили памятник красноармейцу в Пршерове, Чехия - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В Пршерове вандалы осквернили памятник красноармейцу
13 мая, 16:27
"В поселке Косорин в центральной Словакии неизвестные преступники подло испортили памятник Словацкому национальному восстанию. С помощью спрея они нанесли на него вульгарные и ненавистные послания, чем осквернили память героев, которые отдали свои жизни за свободу нашей страны", - написал Шутай-Эшток на своей странице в социальной сети Facebook * во вторник.
Министр опубликовал фотографию танка, на постаменте которого красной краской нанесена надпись, одобряющая действия Юрая Цинтулы, который в мае 2024 года совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
"Это результат атмосферы ненависти и разобщения, которую уже годы сознательно создают представители оппозиции и близкие к ним СМИ", - добавил Шутай-Эшток.
Он заявил, что не будет мириться с осквернением памяти героев, одобрением насилия и распространением ненависти.
В августе группа депутатов внесла в парламент Словакии предложение включить в уголовный кодекс страны отдельную статью о повреждении военных памятников и захоронений. Согласно предложению депутатов, в уголовном кодексе Словакии должна появиться статья, предусматривающая наказание за повреждение военных памятников и захоронений - от одного до шести лет лишения свободы. Разработчики обращают внимание на то, что полиция пока расследует факты вандализма в отношении военных мемориалов в Словакии как порчу чужого имущества или хулиганство.
В июне активисты передали властям словацкого города Кошице петицию за сохранение и охрану памятника советским воинам, который ранее неоднократно оскверняли вандалы.
Памятник, установленный на центральной площади Кошице в 1945 году в память о погибших при освобождении города советских солдатах, неоднократно повреждали, его обливали краской, ломали советские символы: звезды, серп и молот. В середине мая 2023 года гражданин Словакии молотком отколол часть надписи на мемориале. Диппредставительство РФ в Словакии тогда назвало его действия постыдными, выразив надежду на то, что им будет дана правовая оценка со стороны властей.
В июне 2023 года прозвучало предложение перенести мемориал на кладбище и переименовать центральную Площадь освободителей, на которой находится памятник, в Легионерскую площадь. Словацкое издание Aktuality тогда сообщало, что местные власти в вопросе переименования "склоняются к изменению", но оно должно быть обязательно исторически связано с городом, к тому же любая подобная инициатива должна быть рассмотрена компетентной комиссией муниципалитета.
В ноябре 2024 года МВД Словакии профинансировало реставрацию памятника, выделив на эти цели 11,1 тысячи евро, еще 2,7 тысячи евро выделила администрация города Кошице. На эти средства были обновлены символы и мемориальные доски. В декабре 2024 года в социальной сети Facebook* появилась видеозапись, на которой было запечатлено, как мужчина отламывает серпы и молоты от памятника. Она была опубликована на странице словацкого активиста Любоша Лоренза. Лоренз и сам в 2017 году повредил этот мемориал отверткой.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Словацкий полицейский - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Полиция в Словакии выдвинула обвинение против мужчины с флагом Украины
15 мая, 23:39
 
