В Словакии осквернили памятник участникам восстания 1944 года

БРАТИСЛАВА, 14 окт - РИА Новости. Вандалы в Словакии осквернили памятник, установленный в республике в честь участников Словацкого национального восстания, сообщил глава МВД республики Матуш Шутай-Эшток.

Словацкое национальное восстание - вооруженное выступление жителей Словакии против оккупационных германских войск и коллаборационистского режима Йозефа Тисо в августе-октябре 1944 года.

"В поселке Косорин в центральной Словакии неизвестные преступники подло испортили памятник Словацкому национальному восстанию. С помощью спрея они нанесли на него вульгарные и ненавистные послания, чем осквернили память героев, которые отдали свои жизни за свободу нашей страны", - написал Шутай-Эшток на своей странице в социальной сети Facebook * во вторник.

Министр опубликовал фотографию танка, на постаменте которого красной краской нанесена надпись, одобряющая действия Юрая Цинтулы, который в мае 2024 года совершил покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

"Это результат атмосферы ненависти и разобщения, которую уже годы сознательно создают представители оппозиции и близкие к ним СМИ", - добавил Шутай-Эшток.

Он заявил, что не будет мириться с осквернением памяти героев, одобрением насилия и распространением ненависти.

В августе группа депутатов внесла в парламент Словакии предложение включить в уголовный кодекс страны отдельную статью о повреждении военных памятников и захоронений. Согласно предложению депутатов, в уголовном кодексе Словакии должна появиться статья, предусматривающая наказание за повреждение военных памятников и захоронений - от одного до шести лет лишения свободы. Разработчики обращают внимание на то, что полиция пока расследует факты вандализма в отношении военных мемориалов в Словакии как порчу чужого имущества или хулиганство.

В июне активисты передали властям словацкого города Кошице петицию за сохранение и охрану памятника советским воинам, который ранее неоднократно оскверняли вандалы.

Памятник, установленный на центральной площади Кошице в 1945 году в память о погибших при освобождении города советских солдатах, неоднократно повреждали, его обливали краской, ломали советские символы: звезды, серп и молот. В середине мая 2023 года гражданин Словакии молотком отколол часть надписи на мемориале. Диппредставительство РФ в Словакии тогда назвало его действия постыдными, выразив надежду на то, что им будет дана правовая оценка со стороны властей.

В июне 2023 года прозвучало предложение перенести мемориал на кладбище и переименовать центральную Площадь освободителей, на которой находится памятник, в Легионерскую площадь. Словацкое издание Aktuality тогда сообщало, что местные власти в вопросе переименования "склоняются к изменению", но оно должно быть обязательно исторически связано с городом, к тому же любая подобная инициатива должна быть рассмотрена компетентной комиссией муниципалитета.