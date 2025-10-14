В Италии активисты вывесили флаг России в знак поддержки показов RT

РИМ, 14 окт — РИА Новости. Активисты вывесили российский флаг в знак поддержки показов документальных фильмов телеканала RT на бастионе Сан-Реми, сообщил РИА Новости организатор акции Симоне Спига.
"Мы захотели ответить на заявление "Радикальной Европы", которая назвала Кальяри городом, загрязненным российской пропагандой. Эти разжигатели войны от либералов, как я их называю, не могут принять тот факт, что в Кальяри есть возможности для свободного обмена информацией и мероприятия, где можно пообщаться на тему конфликта на Украине", — сказал он.
Накануне ассоциация "Радикальная Европа" пожаловалась властям Италии на показ документальных фильмов российского телеканала RT, которые они посчитали якобы элементом гибридной войны против страны.
«
"Здесь, на Сардинии, мы свободны и продолжим быть свободными. Это флешмоб стал реакцией на нападки и пустые обвинения, чтобы показать, на чьей стороне находятся жители Кальяри", — подчеркнул активист.
Ранее, обратившись к главе Минобороны Италии Гуидо Крозетто, "Радикальная Европа" заявила, что с прошлого года в Италии были проведены 158 мероприятий "пророссийской" направленности. В их подавляющем большинстве, пишет инициативная группа, демонстрировались и распространялись документальные фильмы производства RT и Sputnik. "Радикальная Европа" написала, что в конце июля обратилась с призывом к главе МВД Маттео Пьянтедози с призывом обеспечить соблюдение постановления ЕС по санкциям против российских СМИ, но тот их письмо проигнорировал.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. ЕС принял несколько пакетов санкций против них. В частности, закрыл ресурсы медиагруппы "Россия сегодня", включая доступ к сайту Ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях.
В начале 2022 года Совет ЕС ограничил доступ к Sputnik и RT, а затем запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов и ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ.
В конце декабря стало известно, что в странах Европы заблокировали некоторые Telegram-каналы, включая РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", Первый канал, телеканалы "Россия 1" и НТВ. При попытке просмотреть материалы появляется надпись, в которой утверждается, что каналы якобы нарушали местное законодательство, при этом не приводится никаких конкретных примеров.
Президент Владимир Путин заявлял, что западные страны чинят препятствия российским СМИ, потому что боятся правды.