В Италии активисты вывесили флаг России в знак поддержки показов RT
14.10.2025
В Италии активисты вывесили флаг России в знак поддержки показов RT
2025-10-14T20:05:00+03:00
2025-10-14T20:35:00+03:00
РИМ, 14 окт — РИА Новости. Активисты вывесили российский флаг в знак поддержки показов документальных фильмов телеканала RT на бастионе Сан-Реми, сообщил РИА Новости организатор акции Симоне Спига.
"Мы захотели ответить на заявление "Радикальной Европы", которая назвала Кальяри городом, загрязненным российской пропагандой. Эти разжигатели войны от либералов, как я их называю, не могут принять тот факт, что в Кальяри есть возможности для свободного обмена информацией и мероприятия, где можно пообщаться на тему конфликта на Украине", — сказал он.
Накануне ассоциация "Радикальная Европа" пожаловалась властям Италии на показ документальных фильмов российского телеканала RT, которые они посчитали якобы элементом гибридной войны против страны.

По словам Спиги, он организовал несколько показов документальных фильмов RT о событиях на Украине, чтобы показать другую точку зрения. Подобные мероприятия проводятся и в других городах Италии. Ими занимается итальянский журналист Винченцо Лоруссо, который живет в Луганске.
"Здесь, на Сардинии, мы свободны и продолжим быть свободными. Это флешмоб стал реакцией на нападки и пустые обвинения, чтобы показать, на чьей стороне находятся жители Кальяри", — подчеркнул активист.

Ранее, обратившись к главе Минобороны Италии Гуидо Крозетто, "Радикальная Европа" заявила, что с прошлого года в Италии были проведены 158 мероприятий "пророссийской" направленности. В их подавляющем большинстве, пишет инициативная группа, демонстрировались и распространялись документальные фильмы производства RT и Sputnik. "Радикальная Европа" написала, что в конце июля обратилась с призывом к главе МВД Маттео Пьянтедози с призывом обеспечить соблюдение постановления ЕС по санкциям против российских СМИ, но тот их письмо проигнорировал.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. ЕС принял несколько пакетов санкций против них. В частности, закрыл ресурсы медиагруппы "Россия сегодня", включая доступ к сайту Ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях.
В начале 2022 года Совет ЕС ограничил доступ к Sputnik и RT, а затем запретил вещание крупнейших русскоязычных телеканалов и ввел персональные санкции против десятков представителей российских СМИ.
В конце декабря стало известно, что в странах Европы заблокировали некоторые Telegram-каналы, включая РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", Первый канал, телеканалы "Россия 1" и НТВ. При попытке просмотреть материалы появляется надпись, в которой утверждается, что каналы якобы нарушали местное законодательство, при этом не приводится никаких конкретных примеров.
Президент Владимир Путин заявлял, что западные страны чинят препятствия российским СМИ, потому что боятся правды.
