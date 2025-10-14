В Италии активисты вывесили флаг России в знак поддержки показов RT

Накануне ассоциация "Радикальная Европа" пожаловалась властям Италии на показ документальных фильмов российского телеканала RT, которые они посчитали якобы элементом гибридной войны против страны.

"Здесь, на Сардинии, мы свободны и продолжим быть свободными. Это флешмоб стал реакцией на нападки и пустые обвинения, чтобы показать, на чьей стороне находятся жители Кальяри", — подчеркнул активист.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. ЕС принял несколько пакетов санкций против них. В частности, закрыл ресурсы медиагруппы "Россия сегодня", включая доступ к сайту Ria.ru, сайтам агентства Sputnik, аккаунтам Sputnik в мессенджерах и соцсетях.