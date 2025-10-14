Рейтинг@Mail.ru
В КГБ Белоруссии рассказали о диалоге с Польшей и Прибалтикой - РИА Новости, 14.10.2025
14:45 14.10.2025
В КГБ Белоруссии рассказали о диалоге с Польшей и Прибалтикой
Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что в диалоге с Польшей и странами Балтии удается постепенно выходить на понимание взаимных интересов.
© РИА Новости / Иван Руднев
Здание КГБ Белоруссии в Минске
Здание КГБ Белоруссии в Минске. Архивное фото
МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что в диалоге с Польшей и странами Балтии удается постепенно выходить на понимание взаимных интересов.
"Конечно же, отношения с нашими соседями (обсуждались на совещании у президента - ред.). Это Польша традиционно, это Прибалтика. Наверное, не будет большой тайной сказать, что у нас есть каналы общения с нашими партнерами. Этот диалог ведется. И в том числе по линии спецслужб. Я бы сказал, что понимание между нами потихоньку налаживается. Мы обсуждаем острые вопросы и где-то выходим на понимание взаимных интересов", - приводит слова Тертеля агентство Белта.
По его словам, есть взаимный интерес – "это стабильная ситуация в регионе, работающая экономика, занятость людей". "Это спокойная жизнь наших граждан с перспективой на будущее, отсутствие конфликтных ситуаций, разрядка в целом той напряженности, которая есть, и о которой мы все практически слышим", - сказал Тертель.
