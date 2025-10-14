https://ria.ru/20251014/es-2048187813.html
В КГБ Белоруссии рассказали о диалоге с Польшей и Прибалтикой
В КГБ Белоруссии рассказали о диалоге с Польшей и Прибалтикой - РИА Новости, 14.10.2025
В КГБ Белоруссии рассказали о диалоге с Польшей и Прибалтикой
Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что в диалоге с Польшей и странами Балтии удается постепенно выходить на понимание взаимных интересов. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T14:45:00+03:00
2025-10-14T14:45:00+03:00
2025-10-14T14:45:00+03:00
в мире
польша
белоруссия
балтия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150916/53/1509165364_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_3dc523da88b7492d3e7bece1ef0990a1.jpg
https://ria.ru/20251014/ukraina-2048182253.html
польша
белоруссия
балтия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150916/53/1509165364_232:0:1863:1223_1920x0_80_0_0_84b5a22e5b5e4d0ab8914236b8365b94.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, белоруссия, балтия
В мире, Польша, Белоруссия, Балтия
В КГБ Белоруссии рассказали о диалоге с Польшей и Прибалтикой
Глава КГБ Белоруссии Тертель: диалог с Польшей и Прибалтикой налаживается
МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что в диалоге с Польшей и странами Балтии удается постепенно выходить на понимание взаимных интересов.
"Конечно же, отношения с нашими соседями (обсуждались на совещании у президента - ред.). Это Польша
традиционно, это Прибалтика
. Наверное, не будет большой тайной сказать, что у нас есть каналы общения с нашими партнерами. Этот диалог ведется. И в том числе по линии спецслужб. Я бы сказал, что понимание между нами потихоньку налаживается. Мы обсуждаем острые вопросы и где-то выходим на понимание взаимных интересов", - приводит слова Тертеля агентство Белта.
По его словам, есть взаимный интерес – "это стабильная ситуация в регионе, работающая экономика, занятость людей". "Это спокойная жизнь наших граждан с перспективой на будущее, отсутствие конфликтных ситуаций, разрядка в целом той напряженности, которая есть, и о которой мы все практически слышим", - сказал Тертель.