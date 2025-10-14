Рейтинг@Mail.ru
В ЕС возникли разногласия по борьбе с нелегальной миграцией, пишут СМИ - РИА Новости, 14.10.2025
10:29 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/es-2048121632.html
В ЕС возникли разногласия по борьбе с нелегальной миграцией, пишут СМИ
2025-10-14T10:29:00+03:00
2025-10-14T10:29:00+03:00
в мире
швеция
германия
польша
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100804/25/1008042509_0:233:2000:1358_1920x0_80_0_0_5013b0f3149fbc6e8607752b193c9d5b.jpg
https://ria.ru/20250417/tramp-2011921357.html
https://ria.ru/20241219/putin-1990148077.html
швеция
германия
польша
в мире, швеция, германия, польша, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Швеция, Германия, Польша, Евросоюз, Еврокомиссия
В ЕС возникли разногласия по борьбе с нелегальной миграцией, пишут СМИ

FT: в ЕС обсуждают ужесточение борьбы с нелегальной миграцией

© AP Photo / Yves LoggheФлаг Евросоюза в здании Совета ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза в здании Совета ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Yves Logghe
Флаг Евросоюза в здании Совета ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В Евросоюзе наблюдаются глубокие разногласия в вопросе ужесточения борьбы с нелегальной миграцией, пишет издание Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов.
Как пишет газета, во вторник главы МВД стран ЕС обсудят вопрос ужесточения мер борьбы с нелегальной миграцией. Отмечается, что большинство стран блока согласны с общими мерами, однако по одному из аспектов существуют глубокие разногласия, в связи с чем, по словам источников, министры не придут к соглашению во вторник.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Многие проблемы Европы связаны с мигрантами, заявил Трамп
17 апреля, 21:29
"Самым политически чувствительным вопросом в директиве о возвращении является вопрос об обязательном признании (решения другой страны о депортации просителей убежища - ред.)... Между государствами-членами (ЕС - ред.) существуют глубокие разногласия", - заявил изданию европейский дипломат.
В частности, по данным газеты, Швеция и Германия, выступают за добровольное признание решений других стран о депортации просителей убежища, заявления которых были отклонены. Противники подхода опасаются, что, признавая решения других стран, им придется их принудительно исполнять.
Кроме того, еще одним спорным вопросом является инициатива, которая призвана облегчить нагрузку на государства, находящиеся под "миграционным давлением", путем переселения просителей убежища в другие страны или посредством финансовой компенсации. Издание подчеркивает, что не все страны готовы принимать дополнительных просителей убежища, а Польша и вовсе выступает против данного механизма.
Европейская комиссия (ЕК) в марте выступила с предложением по ужесточению методов борьбы с нелегальными мигрантами, предложив, в том числе, создавать центры содержания нелегалов за пределами ЕС, несмотря на то, что это не предусмотрено европейскими правилами.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин назвал миграционный вопрос очень острым
19 декабря 2024, 14:14
 
В миреШвецияГерманияПольшаЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
