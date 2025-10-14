В ЕС возникли разногласия по борьбе с нелегальной миграцией, пишут СМИ

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В Евросоюзе наблюдаются глубокие разногласия в вопросе ужесточения борьбы с нелегальной миграцией, пишет издание Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов.
Как пишет газета, во вторник главы МВД стран ЕС обсудят вопрос ужесточения мер борьбы с нелегальной миграцией. Отмечается, что большинство стран блока согласны с общими мерами, однако по одному из аспектов существуют глубокие разногласия, в связи с чем, по словам источников, министры не придут к соглашению во вторник.
"Самым политически чувствительным вопросом в директиве о возвращении является вопрос об обязательном признании (решения другой страны о депортации просителей убежища - ред.)... Между государствами-членами (ЕС - ред.) существуют глубокие разногласия", - заявил изданию европейский дипломат.
Кроме того, еще одним спорным вопросом является инициатива, которая призвана облегчить нагрузку на государства, находящиеся под "миграционным давлением", путем переселения просителей убежища в другие страны или посредством финансовой компенсации. Издание подчеркивает, что не все страны готовы принимать дополнительных просителей убежища, а Польша и вовсе выступает против данного механизма.
Европейская комиссия (ЕК) в марте выступила с предложением по ужесточению методов борьбы с нелегальными мигрантами, предложив, в том числе, создавать центры содержания нелегалов за пределами ЕС, несмотря на то, что это не предусмотрено европейскими правилами.
