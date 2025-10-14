ЕС продолжит давление на Израиль

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Евросоюз продолжит оказывать давление на Израиль, чтобы тот выполнил обязательства по сектору Газа, даже после достижения прекращения огня, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников.
Собеседники издания заявили, что разрушения сектора Газа и гибель десятков тысяч людей требуют подотчетности, справедливости и должным образом профинансированного плана восстановления.
Дипломаты в разговоре с изданием выразили мнение, что давление Европы на Израиль, особенно усилия президента Франции Эммануэля Макрона по признанию Палестины, сыграло свою роль, и что они не намерены отказываться от такого рычага.
Палестинское движение ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, их отправили на другие палестинские территории.
Президент США Дональд Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.