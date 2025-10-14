Рейтинг@Mail.ru
ЕС продолжит давление на Израиль
08:12 14.10.2025
ЕС продолжит давление на Израиль
Евросоюз продолжит оказывать давление на Израиль, чтобы тот выполнил обязательства по сектору Газа, даже после достижения прекращения огня, сообщает европейское РИА Новости, 14.10.2025
ЕС продолжит давление на Израиль

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкФлаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги возле штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Евросоюз продолжит оказывать давление на Израиль, чтобы тот выполнил обязательства по сектору Газа, даже после достижения прекращения огня, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на дипломатов и чиновников.
"Наше давление по-прежнему важно... Если мы хотим снять все давление, то Израиль должен выполнять обязательства", - цитирует издание слова чиновника ЕС.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
ЕС теряет авторитет из-за ответа на действия Израиля в Газе, пишут СМИ
7 октября, 12:42
Собеседники издания заявили, что разрушения сектора Газа и гибель десятков тысяч людей требуют подотчетности, справедливости и должным образом профинансированного плана восстановления.
Дипломаты в разговоре с изданием выразили мнение, что давление Европы на Израиль, особенно усилия президента Франции Эммануэля Макрона по признанию Палестины, сыграло свою роль, и что они не намерены отказываться от такого рычага.
Палестинское движение ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, их отправили на другие палестинские территории.
Президент США Дональд Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
ЕС скрывает от журналистов оборонную документацию по Израилю, пишут СМИ
7 октября, 13:26
 
