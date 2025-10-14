Рейтинг@Mail.ru
14.10.2025
Медведев рассказал о мероприятиях ЕР в поддержку военнослужащих
Три тысячи мероприятий в поддержку российских военнослужащих провела партия "Единая Россия" с начала этого года, сообщил председатель партии "Единая Россия"... РИА Новости, 14.10.2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Три тысячи мероприятий в поддержку российских военнослужащих провела партия "Единая Россия" с начала этого года, сообщил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"С начала года было проведено три тысячи мероприятий по поддержке наших героев - и появились такие проекты, как "Жизнь после победы", "По зову сердца", "Ты не одна". Это все очень хорошо", - сказал Медведев на пленарном заседании Всероссийского форума "Женского движения Единой России".
Он отметил, что женские клубы, все добровольцы и волонтеры, которые занимаются помощью участникам СВО в рамках женского движения, играют на поддержку фронта и семей военных.
"Для жен, матерей, дочерей, сестер наших бойцов это возможность действительно разделить переживания за своих близких. И здесь особенно важны женская сердечность и солидарность и просто взаимопонимание", - добавил Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Медведев пожелал бойцам, уходящим на СВО, беречь себя
3 сентября, 19:19
 
