https://ria.ru/20251014/er-2048178924.html
Медведев рассказал о мероприятиях ЕР в поддержку военнослужащих
Медведев рассказал о мероприятиях ЕР в поддержку военнослужащих - РИА Новости, 14.10.2025
Медведев рассказал о мероприятиях ЕР в поддержку военнослужащих
Три тысячи мероприятий в поддержку российских военнослужащих провела партия "Единая Россия" с начала этого года, сообщил председатель партии "Единая Россия"... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T14:14:00+03:00
2025-10-14T14:14:00+03:00
2025-10-14T14:14:00+03:00
дмитрий медведев
единая россия
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147778/09/1477780923_0:180:3001:1868_1920x0_80_0_0_fdcd943a53d9752d75af02532fbd3ad0.jpg
https://ria.ru/20250903/medvedev-2039494372.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147778/09/1477780923_135:0:2864:2047_1920x0_80_0_0_715b8c30becbee65b867e67333ace501.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, единая россия, россия, общество
Дмитрий Медведев, Единая Россия, Россия, Общество
Медведев рассказал о мероприятиях ЕР в поддержку военнослужащих
Медведев рассказал о проведенных в этом году мероприятиях ЕР в поддержку военных
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Три тысячи мероприятий в поддержку российских военнослужащих провела партия "Единая Россия" с начала этого года, сообщил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
«
"С начала года было проведено три тысячи мероприятий по поддержке наших героев - и появились такие проекты, как "Жизнь после победы", "По зову сердца", "Ты не одна". Это все очень хорошо", - сказал Медведев
на пленарном заседании Всероссийского форума "Женского движения Единой России".
Он отметил, что женские клубы, все добровольцы и волонтеры, которые занимаются помощью участникам СВО в рамках женского движения, играют на поддержку фронта и семей военных.
"Для жен, матерей, дочерей, сестер наших бойцов это возможность действительно разделить переживания за своих близких. И здесь особенно важны женская сердечность и солидарность и просто взаимопонимание", - добавил Медведев.