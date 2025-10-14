Медведев рассказал о мероприятиях ЕР в поддержку военнослужащих

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Три тысячи мероприятий в поддержку российских военнослужащих провела партия "Единая Россия" с начала этого года, сообщил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

« "С начала года было проведено три тысячи мероприятий по поддержке наших героев - и появились такие проекты, как "Жизнь после победы", "По зову сердца", "Ты не одна". Это все очень хорошо", - сказал Медведев на пленарном заседании Всероссийского форума "Женского движения Единой России".

Он отметил, что женские клубы, все добровольцы и волонтеры, которые занимаются помощью участникам СВО в рамках женского движения, играют на поддержку фронта и семей военных.