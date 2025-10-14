Рейтинг@Mail.ru
13:57 14.10.2025 (обновлено: 14:06 14.10.2025)
ЕР нужна безоговорочная победа на выборах в Госдуму, заявил Медведев
политика, единая россия, госдума рф, дмитрий медведев
Политика, Единая Россия, Госдума РФ, Дмитрий Медведев
ЕР нужна безоговорочная победа на выборах в Госдуму, заявил Медведев

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. "Единой России" нужна безоговорочная победа на выборах в Госдуму в 2026 году, партия ее получит, заявил замглавы Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев.
"У нас в следующем году будут выборы (в Госдуму - ред.). Нам нужна безоговорочная победа, и я уверен, мы ее получим", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания Всероссийского форума "Женского движения Единой России".
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принимает участие в панельной дискуссии на Дне ИИ в инновационном центре Сколково в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Медведев назвал приоритеты "Единой России"
ПолитикаЕдиная РоссияГосдума РФДмитрий Медведев
 
 
