"Единой России" нужна безоговорочная победа на выборах в Госдуму в 2026 году, партия ее получит, заявил замглавы Совбеза РФ, председатель ЕР Дмитрий Медведев. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T13:57:00+03:00
2025-10-14T13:57:00+03:00
2025-10-14T14:06:00+03:00
ЕР нужна безоговорочная победа на выборах в Госдуму, заявил Медведев
