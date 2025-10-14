https://ria.ru/20251014/ekspert-2048130048.html
Эксперт рассказал о ситуации в ВСУ в Купянске и Северске
Эксперт рассказал о ситуации в ВСУ в Купянске и Северске - РИА Новости, 14.10.2025
Эксперт рассказал о ситуации в ВСУ в Купянске и Северске
Между украинскими группировками, обороняющими Купянск и Северск, отсутствует взаимодействие, что приводит к значительным потерям в ВСУ, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
донецкая народная республика
киев
виталий киселев
валерий герасимов
денис пушилин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Эксперт рассказал о ситуации в ВСУ в Купянске и Северске
Киселев: группировки ВСУ в Купянске и Северске разрознены