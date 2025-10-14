Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о ситуации в ВСУ в Купянске и Северске - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:09 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/ekspert-2048130048.html
Эксперт рассказал о ситуации в ВСУ в Купянске и Северске
Эксперт рассказал о ситуации в ВСУ в Купянске и Северске - РИА Новости, 14.10.2025
Эксперт рассказал о ситуации в ВСУ в Купянске и Северске
Между украинскими группировками, обороняющими Купянск и Северск, отсутствует взаимодействие, что приводит к значительным потерям в ВСУ, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T11:09:00+03:00
2025-10-14T11:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
северск
донецкая народная республика
киев
виталий киселев
валерий герасимов
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852146040_0:129:3184:1920_1920x0_80_0_0_502aaeecabab14fc43c93b34542ca9f1.jpg
https://ria.ru/20241114/ukraina-1983846309.html
северск
донецкая народная республика
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852146040_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_9cc763c16b4d525229036646f493d7f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, северск, донецкая народная республика, киев, виталий киселев, валерий герасимов, денис пушилин, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Северск, Донецкая Народная Республика, Киев, Виталий Киселев, Валерий Герасимов, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Эксперт рассказал о ситуации в ВСУ в Купянске и Северске

Киселев: группировки ВСУ в Купянске и Северске разрознены

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 14 окт – РИА Новости. Между украинскими группировками, обороняющими Купянск и Северск, отсутствует взаимодействие, что приводит к значительным потерям в ВСУ, заявил РИА Новости военный эксперт Виталий Киселев.
"Между двумя украинскими группировками, обороняющими Купянск и Северск, отсутствует взаимодействие. Киев скрывает свои неудачи от рядовых военнослужащих, а те, в свою очередь, отступая из-под Северска, попадают в плен к российским войскам, занявшим новые территории и продвигающиеся с купянского участка фронта", - сказал Киселев.
Войска "Южной" группировки войск ВС РФ продвигаются в Северске и Константиновке в ДНР, сообщил 7 октября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Глава ДНР Денис Пушилин 12 октября заявил, что в Северске начались городские бои.
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
"Мы доигрались": на Украине рассказали, что произошло в зоне СВО
14 ноября 2024, 21:16
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСеверскДонецкая Народная РеспубликаКиевВиталий КиселевВалерий ГерасимовДенис ПушилинВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала