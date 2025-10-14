Партия войны усилила давление на Трампа, считает политолог

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сталкивается с усиливающимся давлением сторонников конфликта на Украине в связи с невозможностью быстрого урегулирования кризиса, поделился мнением в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик.

“На него ( Трампа – ред.) все более и более оказывают влияние различные стороны, которые (выступают – ред.) за продолжение конфликта. В первую очередь – европейцы на международном уровне. Внутри, безусловно, это сторонники Украины со стороны оппозиции, демократы, ну и военно-промышленное лобби – одно из крупнейших и сильнейших в Соединенных Штатах Америки”, - полагает собеседник агентства.

Как напомнил Сокольщик, военно-промышленное лобби США вкладывает миллиарды долларов для продвижения определенных политических решений. Эксперт также обратил внимание, что подобная ситуация характерна для администрации республиканцев, поскольку они тяготеют к связям с крупными корпорациями и представителями тяжелой промышленности. При этом, подчеркивает он, украинское урегулирование оказалось значительно более комплексным, чем на то рассчитывал Трамп.

“Ему необходимо получить политические очки. Быстро и без особых усилий. Это не получается сделать, потому что проблема (на Украине – ред.) намного сложнее, чем просто прекращение огня, чем территории и так далее”, - отметил Сокольщик.

При этом собеседник агентства выразил мнение, что ракеты Tomahawk, вопрос передачи которых поднимается в последнее время, не внесут серьезных изменений в баланс сил на Украине. Напротив, их передача приведет к эскалации конфликта, от которого Трамп пытался дистанцироваться, переложив поддержку Киева на плечи Европы

“Осуществление запусков, скорее всего, возможно только с участием американских специалистов. И более того, целеполагание, целеуказание возможно только с использованием американских разведданных”, - добавил Сокольщик.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.

Ранее Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь Зеленский заявлял, что надеется на встречу с американским лидером, чтобы снова выпрашивать у него дальнобойное оружие.