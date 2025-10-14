Рейтинг@Mail.ru
Партия войны усилила давление на Трампа, считает политолог - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/ekspert-2048118797.html
Партия войны усилила давление на Трампа, считает политолог
Партия войны усилила давление на Трампа, считает политолог - РИА Новости, 14.10.2025
Партия войны усилила давление на Трампа, считает политолог
Президент США Дональд Трамп сталкивается с усиливающимся давлением сторонников конфликта на Украине в связи с невозможностью быстрого урегулирования кризиса,... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T10:18:00+03:00
2025-10-14T10:18:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир зеленский
владимир путин
высшая школа экономики (вшэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg
https://ria.ru/20251014/rogov-2048100722.html
https://ria.ru/20250429/tramp-2014214548.html
https://ria.ru/20250704/tramp-2027153635.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b503bf238ba13e8d1a90092e409635b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, высшая школа экономики (вшэ), нато
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Высшая школа экономики (ВШЭ), НАТО
Партия войны усилила давление на Трампа, считает политолог

Сторонники конфликта на Украине усилили давление на Трампа

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сталкивается с усиливающимся давлением сторонников конфликта на Украине в связи с невозможностью быстрого урегулирования кризиса, поделился мнением в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик.
“На него (Трампа – ред.) все более и более оказывают влияние различные стороны, которые (выступают – ред.) за продолжение конфликта. В первую очередь – европейцы на международном уровне. Внутри, безусловно, это сторонники Украины со стороны оппозиции, демократы, ну и военно-промышленное лобби – одно из крупнейших и сильнейших в Соединенных Штатах Америки”, - полагает собеседник агентства.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Рогов рассказал, чем обернется поставка Tomahawk Украине
Вчера, 07:40
Как напомнил Сокольщик, военно-промышленное лобби США вкладывает миллиарды долларов для продвижения определенных политических решений. Эксперт также обратил внимание, что подобная ситуация характерна для администрации республиканцев, поскольку они тяготеют к связям с крупными корпорациями и представителями тяжелой промышленности. При этом, подчеркивает он, украинское урегулирование оказалось значительно более комплексным, чем на то рассчитывал Трамп.
“Ему необходимо получить политические очки. Быстро и без особых усилий. Это не получается сделать, потому что проблема (на Украине – ред.) намного сложнее, чем просто прекращение огня, чем территории и так далее”, - отметил Сокольщик.
При этом собеседник агентства выразил мнение, что ракеты Tomahawk, вопрос передачи которых поднимается в последнее время, не внесут серьезных изменений в баланс сил на Украине. Напротив, их передача приведет к эскалации конфликта, от которого Трамп пытался дистанцироваться, переложив поддержку Киева на плечи Европы
“Осуществление запусков, скорее всего, возможно только с участием американских специалистов. И более того, целеполагание, целеуказание возможно только с использованием американских разведданных”, - добавил Сокольщик.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Эксперты объяснили, почему Трамп не смог быстро решить конфликт на Украине
29 апреля, 22:39
Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом ракет Tomahawk нанесет ущерб отношениям России и США. Он отмечал, что применять эти ракеты на Украине без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Ранее Трамп подтвердил, что планирует 17 октября встретиться с Владимиром Зеленским в Белом доме. В свою очередь Зеленский заявлял, что надеется на встречу с американским лидером, чтобы снова выпрашивать у него дальнобойное оружие.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Эксперт рассказал, почему Трамп продолжит поддерживать Украину
4 июля, 12:46
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВысшая школа экономики (ВШЭ)НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала