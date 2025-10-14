Рейтинг@Mail.ru
Нигерия заинтересована в переводе международных расчетов в нацвалюты - РИА Новости, 14.10.2025
19:33 14.10.2025
Нигерия заинтересована в переводе международных расчетов в нацвалюты
Нигерия заинтересована в переводе международных расчетов в расчеты в нацвалюте и находится на начальной стадии этого процесса, заявил глава Центробанка страны... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T19:33:00+03:00
2025-10-14T19:33:00+03:00
в мире, нигерия, мвф, всемирный банк
В мире, Нигерия, МВФ, Всемирный банк
Нигерия заинтересована в переводе международных расчетов в нацвалюты

Кардосо: Нигерия заинтересована в переводе расчетов в нацвалюты

Флаг Нигерии
Флаг Нигерии - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Flickr / jbdodane
Флаг Нигерии. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости, Игорь Наймушин. Нигерия заинтересована в переводе международных расчетов в расчеты в нацвалюте и находится на начальной стадии этого процесса, заявил глава Центробанка страны Олайеми Кардосо, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Мы провели эксперимент с этим, и он оказался для нас не очень удачным. Это не значит, что нам это неинтересно. Нам интересно, мы работаем над этим, находясь на начальной стадии", - сообщил он на ежегодных встречах Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне в ответ на вопрос агентства о переводе торговых расчетов в нацвалюты.
Кардосо добавил, что задачей властей Нигерии в настоящее время является создание таких условий, которые гарантируют выгоду для всех участников торговой деятельности при расчетах в нацвалютах.
Исламабад. Пакистан - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
ЦБ Пакистана рассказал о диверсификации торговых расчетов
