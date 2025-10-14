Рейтинг@Mail.ru
Пакистан поддерживает экспортеров и импортеров при расчетах в нацвалютах - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/ekonomika-2048252984.html
Пакистан поддерживает экспортеров и импортеров при расчетах в нацвалютах
Пакистан поддерживает экспортеров и импортеров при расчетах в нацвалютах - РИА Новости, 14.10.2025
Пакистан поддерживает экспортеров и импортеров при расчетах в нацвалютах
Пакистан поддерживает экспортеров и импортеров при решении проводить платежи в национальных валютах, заявил на вопрос РИА Новости исполнительный директор ЦБ... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T19:24:00+03:00
2025-10-14T19:24:00+03:00
в мире
пакистан
вашингтон (штат)
центральный банк рф (цб рф)
мвф
всемирный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148310/96/1483109691_0:143:5329:3141_1920x0_80_0_0_2896a61f966bc8b276754e48b39d55dd.jpg
https://ria.ru/20251010/sng-2047465012.html
пакистан
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148310/96/1483109691_475:0:4855:3285_1920x0_80_0_0_4972409cddac82aabc8557ff41d38bf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, вашингтон (штат), центральный банк рф (цб рф), мвф, всемирный банк
В мире, Пакистан, Вашингтон (штат), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), МВФ, Всемирный банк
Пакистан поддерживает экспортеров и импортеров при расчетах в нацвалютах

Исламабад поддерживает экспортеров и импортеров при расчетах в нацвалютах

© AP Photo / Anjum NaveedИсламабад, Пакистан
Исламабад, Пакистан - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Anjum Naveed
Исламабад, Пакистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости, Игорь Наймушин. Пакистан поддерживает экспортеров и импортеров при решении проводить платежи в национальных валютах, заявил на вопрос РИА Новости исполнительный директор ЦБ страны Мухаммед Али Малик.
"Мы очень заинтересованы в этом (диверсификации расчетов в нацвалютах - ред.). Постепенно мы работаем над диверсификацией… Это действительно зависит от выбора трейдеров, импортеров и экспортеров", - сообщил он на вопрос агентства на ежегодных встречах Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.
Малик добавил, что Пакистан поддерживает тех торговых агентов, которые хотят проводить торговые платежи в национальных валютах.
"Мы работаем рука об руку с отраслью", - подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин на заседании совета глав государств СНГ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Почти все расчеты между странами СНГ идут в нацвалютах, заявил Путин
10 октября, 11:05
 
В миреПакистанВашингтон (штат)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)МВФВсемирный банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала