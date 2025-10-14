https://ria.ru/20251014/ekonomika-2048252110.html
Исполнительный директор ЦБ Пакистана рассказал о расчетах в нацвалютах
Исполнительный директор ЦБ Пакистана рассказал о расчетах в нацвалютах - РИА Новости, 14.10.2025
Исполнительный директор ЦБ Пакистана рассказал о расчетах в нацвалютах
ПАКИСТАН ПРИЛАГАЕТ МНОГО УСИЛИЙ ДЛЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ТОРГОВЫХ РАСЧЕТОВ В НАЦВАЛЮТАХ - ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЦБ СТРАНЫ НА ВОПРОС РИА НОВОСТИ РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T19:17:00+03:00
2025-10-14T19:17:00+03:00
2025-10-14T19:25:00+03:00
пакистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148310/96/1483109691_0:143:5329:3141_1920x0_80_0_0_2896a61f966bc8b276754e48b39d55dd.jpg
пакистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148310/96/1483109691_475:0:4855:3285_1920x0_80_0_0_4972409cddac82aabc8557ff41d38bf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пакистан
Исполнительный директор ЦБ Пакистана рассказал о расчетах в нацвалютах
Али Малик: Пакистан прилагает много усилий для диверсификации торговых расчетов