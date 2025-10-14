Рейтинг@Mail.ru
МВФ улучшил прогноз по росту мировой экономики в 2025 году - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:09 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/ekonomika-2048211343.html
МВФ улучшил прогноз по росту мировой экономики в 2025 году
МВФ улучшил прогноз по росту мировой экономики в 2025 году - РИА Новости, 14.10.2025
МВФ улучшил прогноз по росту мировой экономики в 2025 году
Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту мировой экономики в 2025 году до 3,2%, сохранив оценку на 2026 год на уровне 3,1%, следует из... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T16:09:00+03:00
2025-10-14T16:09:00+03:00
мвф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100345/34/1003453472_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_5ab6d40d9bc5b7b2f2adf98a5948206d.jpg
https://ria.ru/20251014/mvf-2048210346.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100345/34/1003453472_0:0:601:450_1920x0_80_0_0_07a158586d2bc48ef913d6f2b9f28927.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мвф, в мире
МВФ, В мире
МВФ улучшил прогноз по росту мировой экономики в 2025 году

МВФ улучшил прогноз по росту мировой экономики до 3,2%

© Фото : International Monetary FundГлавное здание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Главное здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Фото : International Monetary Fund
Главное здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту мировой экономики в 2025 году до 3,2%, сохранив оценку на 2026 год на уровне 3,1%, следует из опубликованного во вторник доклада международной организации.
Согласно приведенным в документе табличным значениям, прогноз на текущий год повышен на 0,2 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой, которую МВФ приводил в июле.
Прогноз роста мировой экономики на 2026 год сохранен и составляет 3,1%. В 2024 году, по расчетам фонда, глобальный ВВП вырос на 3,3%.
"Прогноз роста практически не изменился с июльского доклада, что отражает постепенную адаптацию к торговой напряженности, но он значительно ниже среднего допандемийного уровня в 3,7%", - подчеркнули в МВФ.
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
МВФ прогнозирует замедление инфляции в России в 2026 году
Вчера, 16:07
 
МВФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала