https://ria.ru/20251014/ekonomika-2048211343.html
МВФ улучшил прогноз по росту мировой экономики в 2025 году
МВФ улучшил прогноз по росту мировой экономики в 2025 году - РИА Новости, 14.10.2025
МВФ улучшил прогноз по росту мировой экономики в 2025 году
Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту мировой экономики в 2025 году до 3,2%, сохранив оценку на 2026 год на уровне 3,1%, следует из... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T16:09:00+03:00
2025-10-14T16:09:00+03:00
2025-10-14T16:09:00+03:00
мвф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100345/34/1003453472_0:0:601:338_1920x0_80_0_0_5ab6d40d9bc5b7b2f2adf98a5948206d.jpg
https://ria.ru/20251014/mvf-2048210346.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100345/34/1003453472_0:0:601:450_1920x0_80_0_0_07a158586d2bc48ef913d6f2b9f28927.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвф, в мире
МВФ улучшил прогноз по росту мировой экономики в 2025 году
МВФ улучшил прогноз по росту мировой экономики до 3,2%
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту мировой экономики в 2025 году до 3,2%, сохранив оценку на 2026 год на уровне 3,1%, следует из опубликованного во вторник доклада международной организации.
Согласно приведенным в документе табличным значениям, прогноз на текущий год повышен на 0,2 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой, которую МВФ
приводил в июле.
Прогноз роста мировой экономики на 2026 год сохранен и составляет 3,1%. В 2024 году, по расчетам фонда, глобальный ВВП вырос на 3,3%.
"Прогноз роста практически не изменился с июльского доклада, что отражает постепенную адаптацию к торговой напряженности, но он значительно ниже среднего допандемийного уровня в 3,7%", - подчеркнули в МВФ.