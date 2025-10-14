МВФ улучшил прогноз по росту мировой экономики в 2025 году

ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. Международный валютный фонд улучшил прогноз по росту мировой экономики в 2025 году до 3,2%, сохранив оценку на 2026 год на уровне 3,1%, следует из опубликованного во вторник доклада международной организации.

Согласно приведенным в документе табличным значениям, прогноз на текущий год повышен на 0,2 процентного пункта по сравнению с предыдущей оценкой, которую МВФ приводил в июле.

Прогноз роста мировой экономики на 2026 год сохранен и составляет 3,1%. В 2024 году, по расчетам фонда, глобальный ВВП вырос на 3,3%.