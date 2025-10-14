https://ria.ru/20251014/ekonomika-2048210255.html
МВФ улучшил прогноз по росту мировой экономики
МВФ улучшил прогноз по росту мировой экономики - РИА Новости, 14.10.2025
МВФ улучшил прогноз по росту мировой экономики
МВФ УЛУЧШИЛ ПРОГНОЗ ПО РОСТУ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В 2025 Г ДО 3,2%, СОХРАНИЛ ОЦЕНКУ НА 2026 Г В РАЗМЕРЕ 3,1% - ДОКЛАД РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T16:07:00+03:00
2025-10-14T16:07:00+03:00
2025-10-14T16:07:00+03:00
мвф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_ebd7937a306ba9f9d989f81b599024fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мвф, в мире
МВФ улучшил прогноз по росту мировой экономики
МВФ улучшил прогноз по росту мировой экономики в 2025 году до 3,2%