Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Алек Болдуин и его брат попали в ДТП, врезавшись в дерево - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
01:52 14.10.2025 (обновлено: 06:23 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/dtp-2048086065.html
СМИ: Алек Болдуин и его брат попали в ДТП, врезавшись в дерево
СМИ: Алек Болдуин и его брат попали в ДТП, врезавшись в дерево - РИА Новости, 14.10.2025
СМИ: Алек Болдуин и его брат попали в ДТП, врезавшись в дерево
Американский актер Алек Болдуин и его брат Стивен попали в ДТП, врезавшись в дерево, сообщает портал TMZ. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T01:52:00+03:00
2025-10-14T06:23:00+03:00
шоубиз
нью-йорк (город)
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755730434_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_c243ce1ba8950fdd6324a37711b1e363.jpg
https://ria.ru/20250731/bolduin-2032506790.html
https://ria.ru/20251001/uiljams-2045625224.html
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755730434_239:0:2464:1669_1920x0_80_0_0_4db12c4721f7a04ac7e42667408edd48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нью-йорк (город), алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
Шоубиз, Нью-Йорк (город), Алек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)
СМИ: Алек Болдуин и его брат попали в ДТП, врезавшись в дерево

TMZ: Алек Болдуин и его брат попали в ДТП, врезавшись в дерево

© AP Photo / Invision/Richard ShotwellАлек Болдуин
Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
Алек Болдуин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Американский актер Алек Болдуин и его брат Стивен попали в ДТП, врезавшись в дерево, сообщает портал TMZ.
"Оскароносный актер и его брат Стивен в понедельник попали в аварию в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк, врезавшись бампером своего Range Rover в дерево", - говорится в публикации.
Актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Суд отклонил иск Болдуина о преследовании
31 июля, 07:28
На снимках и видеозаписях, попавших в распоряжение портала, братьев Болдуин можно видеть ходящими под дождем вокруг разбитого авто, помявшего бампер и капот при ударе об дерево. Позже, согласно кадрам, Алек и Стивен, дождавшись прибытия полиции, покинули место происшествия на другом гражданском внедорожнике. Отмечается, что неизвестно, кто из братьев находился за рулем на момент ДТП.
Позже Болдуин сообщил, что был за рулем сам и разбил машину, пытаясь избежать столкновения с мусоровозом на своей полосе движения.
"На нашу полосу внезапно выехал огромный мусоровоз, с кита размером... Самый большой мусоровоз из тех, что я видел... Чтобы не столкнуться с ним, я врезался в дерево - в большое, толстое дерево - и разбил машину... Это была машина жены... Все в порядке: я в порядке, мой брат тоже", - рассказал Болдуин в обращении на странице в соцсети Instagram* (соцсеть принадлежит Мeta, запрещена в РФ).
В октябре 2021 года на съемках фильма "Раст" ведущий актер и сопродюсер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Присяжные пришли к выводу, что причиной трагедии стала неосторожность ассистента Ханны Гутьеррес-Рид, которая небрежно обращалась с боеприпасами. В апреле 2024 года она была приговорена к 18 месяцам лишения свободы за непредумышленное убийство.
Фильм вышел в прокат в мае этого года. Как пишет New York Times, кассовые сборы оказались довольно скромными. Создатели фильма утверждают, что их главной целью было представить последнюю работу Хатчинс. Согласно юридическому соглашению, часть доходов от проката достанется ее мужу и сыну.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Британский певец Робби Уильямс - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Робби Уильямсу диагностировали синдром Туретта
1 октября, 14:14
 
ШоубизНью-Йорк (город)Алек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала