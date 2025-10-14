СМИ: Алек Болдуин и его брат попали в ДТП, врезавшись в дерево

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Американский актер Алек Болдуин и его брат Стивен попали в ДТП, врезавшись в дерево, сообщает портал Американский актер Алек Болдуин и его брат Стивен попали в ДТП, врезавшись в дерево, сообщает портал TMZ

"Оскароносный актер и его брат Стивен в понедельник попали в аварию в Ист-Хэмптоне, штат Нью-Йорк , врезавшись бампером своего Range Rover в дерево", - говорится в публикации.

На снимках и видеозаписях, попавших в распоряжение портала, братьев Болдуин можно видеть ходящими под дождем вокруг разбитого авто, помявшего бампер и капот при ударе об дерево. Позже, согласно кадрам, Алек и Стивен, дождавшись прибытия полиции, покинули место происшествия на другом гражданском внедорожнике. Отмечается, что неизвестно, кто из братьев находился за рулем на момент ДТП.

Позже Болдуин сообщил, что был за рулем сам и разбил машину, пытаясь избежать столкновения с мусоровозом на своей полосе движения.

"На нашу полосу внезапно выехал огромный мусоровоз, с кита размером... Самый большой мусоровоз из тех, что я видел... Чтобы не столкнуться с ним, я врезался в дерево - в большое, толстое дерево - и разбил машину... Это была машина жены... Все в порядке: я в порядке, мой брат тоже", - рассказал Болдуин в обращении на странице в соцсети Instagram* (соцсеть принадлежит Мeta, запрещена в РФ).

В октябре 2021 года на съемках фильма "Раст" ведущий актер и сопродюсер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Присяжные пришли к выводу, что причиной трагедии стала неосторожность ассистента Ханны Гутьеррес-Рид, которая небрежно обращалась с боеприпасами. В апреле 2024 года она была приговорена к 18 месяцам лишения свободы за непредумышленное убийство.

Фильм вышел в прокат в мае этого года. Как пишет New York Times, кассовые сборы оказались довольно скромными. Создатели фильма утверждают, что их главной целью было представить последнюю работу Хатчинс. Согласно юридическому соглашению, часть доходов от проката достанется ее мужу и сыну.