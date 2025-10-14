Рейтинг@Mail.ru
Дронов вступил в должность губернатора Новгородской области - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:05 14.10.2025 (обновлено: 15:44 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/dronov-2048192788.html
Дронов вступил в должность губернатора Новгородской области
Дронов вступил в должность губернатора Новгородской области - РИА Новости, 14.10.2025
Дронов вступил в должность губернатора Новгородской области
Действующий губернатор Новгородской области Александр Дронов, победивший на выборах главы региона, вступил в должность на торжественной церемонии инаугурации в... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T15:05:00+03:00
2025-10-14T15:44:00+03:00
новгородская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048203490_0:31:1500:875_1920x0_80_0_0_74f6226eba07a80e1a51c6254a8a19e0.jpg
https://ria.ru/20251006/rossiya-2046736133.html
новгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048203490_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_de5c9762a8e80abd70b08a1ca6523ac3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новгородская область, россия
Новгородская область, Россия
Дронов вступил в должность губернатора Новгородской области

Дронов вступил в должность губернатора в областной филармонии

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской областиАлександр Дронов вступил в должность губернатора Новгородской области на торжественной церемонии инаугурации в областной филармонии
Александр Дронов вступил в должность губернатора Новгородской области на торжественной церемонии инаугурации в областной филармонии - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора Новгородской области
Александр Дронов вступил в должность губернатора Новгородской области на торжественной церемонии инаугурации в областной филармонии
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Действующий губернатор Новгородской области Александр Дронов, победивший на выборах главы региона, вступил в должность на торжественной церемонии инаугурации в областной филармонии, передает корреспондент РИА Новости.
После подсчета 100% протоколов, по данным ЦИК РФ, Дронов ("Единая Россия") победил на выборах главы региона с 62,19% голосов избирателей. Второе место заняла Ольга Ефимова (КПРФ) с 14,4%, третье - Алексей Чурсинов (ЛДПР) с 9,53%, четвертое - Николай Швабович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 6,04%, пятое - Николай Захаров (Партия пенсионеров) с 5,27% голосов. На пост руководителя региона Дронов избран впервые.
Врач за компьютером - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Частная медклиника в Новгородской области отказалась делать ранние аборты
6 октября, 23:43
"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Новгородской области верно служить народу, соблюдать конституцию Российской Федерации и устав Новгородской области", - принес присягу Дронов.
В своей речи он поблагодарил президента России Владимира Путина и жителей Новгородской области за оказанное доверие. Дронов также обозначил приоритеты: поддержка семей с детьми, участников специальной военной операции, их близких, стабилизация и улучшение демографической ситуации, повышение качества жизни всех жителей, привлечение инвестиций, развитие малого и среднего предпринимательства, транспортной инфраструктуры, газификация, благоустройство территорий.
В ходе инаугурации было зачитано поздравление полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Игоря Руденя, а также поздравление от патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Кроме того, было показано видеопоздравление министра транспорта РФ, экс-губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Никитин отметил, что Новгородская область – земля с великой историей и будущим, регион успешно развивается, а также пожелал Дронову мудрости и уверенности.
"Восемь лет назад я приехал сюда работать и навсегда стал новгородцем. Заверяю, что и в новой должности буду делать для развития региона всё при поддержке коллег и в диалоге с полпредством. Наш президент уделяет Новгородской области особое внимание. Мы обязаны оправдать его доверие, я убеждён, что у Александра Валентиновича всё получится, с ним поддержка жителей и федеральной власти и, конечно, главное здесь - слышать людей. Их предложения уже вошли в новую стратегию развития региона", - подчеркнул Никитин.
Президент России Владимир Путин 7 февраля подписал указ о досрочном прекращении полномочий Андрея Никитина на посту губернатора Новгородской области по собственному желанию в связи с переходом на другую работу и назначил Дронова врио губернатора. До этого Дронов был первым заместителем губернатора.
 
Новгородская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала