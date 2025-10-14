Дронов вступил в должность губернатора Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Действующий губернатор Новгородской области Александр Дронов, победивший на выборах главы региона, вступил в должность на торжественной церемонии инаугурации в областной филармонии, передает корреспондент РИА Новости.

После подсчета 100% протоколов, по данным ЦИК РФ, Дронов ("Единая Россия") победил на выборах главы региона с 62,19% голосов избирателей. Второе место заняла Ольга Ефимова (КПРФ) с 14,4%, третье - Алексей Чурсинов (ЛДПР) с 9,53%, четвертое - Николай Швабович ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") с 6,04%, пятое - Николай Захаров (Партия пенсионеров) с 5,27% голосов. На пост руководителя региона Дронов избран впервые.

"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Новгородской области верно служить народу, соблюдать конституцию Российской Федерации и устав Новгородской области", - принес присягу Дронов.

В своей речи он поблагодарил президента России Владимира Путина и жителей Новгородской области за оказанное доверие. Дронов также обозначил приоритеты: поддержка семей с детьми, участников специальной военной операции, их близких, стабилизация и улучшение демографической ситуации, повышение качества жизни всех жителей, привлечение инвестиций, развитие малого и среднего предпринимательства, транспортной инфраструктуры, газификация, благоустройство территорий.

В ходе инаугурации было зачитано поздравление полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Игоря Руденя, а также поздравление от патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Кроме того, было показано видеопоздравление министра транспорта РФ, экс-губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Никитин отметил, что Новгородская область – земля с великой историей и будущим, регион успешно развивается, а также пожелал Дронову мудрости и уверенности.

"Восемь лет назад я приехал сюда работать и навсегда стал новгородцем. Заверяю, что и в новой должности буду делать для развития региона всё при поддержке коллег и в диалоге с полпредством. Наш президент уделяет Новгородской области особое внимание. Мы обязаны оправдать его доверие, я убеждён, что у Александра Валентиновича всё получится, с ним поддержка жителей и федеральной власти и, конечно, главное здесь - слышать людей. Их предложения уже вошли в новую стратегию развития региона", - подчеркнул Никитин.