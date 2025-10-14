Рейтинг@Mail.ru
В Курском приграничье за год обезвредили более ста беспилотников ВСУ - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:15 14.10.2025 (обновлено: 11:16 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/dron-2048130587.html
В Курском приграничье за год обезвредили более ста беспилотников ВСУ
В Курском приграничье за год обезвредили более ста беспилотников ВСУ - РИА Новости, 14.10.2025
В Курском приграничье за год обезвредили более ста беспилотников ВСУ
Пиротехники МЧС России обезвредили с августа 2024 года в курском приграничье более 100 ударных беспилотников ВСУ, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T11:15:00+03:00
2025-10-14T11:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_3c630f287bd1338933ff376eab654aef.jpg
https://ria.ru/20251014/spetsoperatsiya-2048097580.html
https://ria.ru/20251014/ssha-2048105969.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3b6fd2c5662a9154ccf7d024d171922.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
В Курском приграничье за год обезвредили более ста беспилотников ВСУ

В Курской области МЧС обезвредило более 100 ударных беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Пиротехники МЧС России обезвредили с августа 2024 года в курском приграничье более 100 ударных беспилотников ВСУ, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"С августа 2024 года специалисты сводного пиротехнического отряда МЧС РФ обезвредили и уничтожили свыше 15 тысяч боеприпасов, среди них более 100 - ударные беспилотники и FPV-дроны", - говорится в сообщении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Украинские боевики боятся российских артиллеристов в зоне СВО
Вчера, 06:35
Среди трофеев - дрон-бомбардировщик "Авенджер". Он может нести боеснаряд весом до четырех килограммов, изготовлен из стекло-углеродного композита. Это многоразовый беспилотник, который может лететь на высоте до 1500 метров со скоростью 80 километров в час.
"После обезвреживания было изучено полетное задание БПЛА, конечной целью "птички" был один из поселков в приграничном районе. Еще один трофей, который специалисты демонстрируют во время обучающих занятий - БПЛА "Фламинго". Это беспилотник-перехватчик, камикадзе, его задача уничтожать боевые БПЛА, может достигать скорости до 100 километров в час и подниматься на высоту до 3500 метров", - отмечает ведомство.
Спасатели подчеркивают, что все найденные образцы обезвреживаются и тщательно изучаются. Впоследствии их используют как макеты для обучения специалистов и демонстрации во время уроков безопасности.
Погрузка ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
СМИ раскрыли, сколько ракет Tomahawk США могут поставить Украине
Вчера, 09:03
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала