В Курском приграничье за год обезвредили более ста беспилотников ВСУ

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Пиротехники МЧС России обезвредили с августа 2024 года в курском приграничье более 100 ударных беспилотников ВСУ, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.

"С августа 2024 года специалисты сводного пиротехнического отряда МЧС РФ обезвредили и уничтожили свыше 15 тысяч боеприпасов, среди них более 100 - ударные беспилотники и FPV-дроны", - говорится в сообщении.

Среди трофеев - дрон-бомбардировщик "Авенджер". Он может нести боеснаряд весом до четырех килограммов, изготовлен из стекло-углеродного композита. Это многоразовый беспилотник, который может лететь на высоте до 1500 метров со скоростью 80 километров в час.

"После обезвреживания было изучено полетное задание БПЛА, конечной целью "птички" был один из поселков в приграничном районе. Еще один трофей, который специалисты демонстрируют во время обучающих занятий - БПЛА "Фламинго". Это беспилотник-перехватчик, камикадзе, его задача уничтожать боевые БПЛА, может достигать скорости до 100 километров в час и подниматься на высоту до 3500 метров", - отмечает ведомство.