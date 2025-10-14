Рейтинг@Mail.ru
В Москве может появиться новая платная дорога - РИА Новости, 14.10.2025
10:10 14.10.2025
В Москве может появиться новая платная дорога
Власти Москвы намерены заключить концессионное соглашение по строительству новой платной дороги, которая соединит Новорижское шоссе и Северный обход Одинцова,... РИА Новости, 14.10.2025
2025
Новости
Москва, МИСК, Общество
В Москве может появиться новая платная дорога

Транспортные развязки в Москве
Транспортные развязки в Москве. Архивное фото
Транспортные развязки в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Власти Москвы намерены заключить концессионное соглашение по строительству новой платной дороги, которая соединит Новорижское шоссе и Северный обход Одинцова, соответствующая информация размещена в ГИС "Торги".
"Автомобильная дорога общего пользования города Москвы - участок линейного объекта улично-дорожной сети от Новорижского шоссе до автомобильной дороги "Северный обход Одинцова", предназначенная для эксплуатации на платной основе, включая технологически связанное с ней движимое имущество", - гласит наименование объекта концессионного соглашения.
Датой окончания представления заявок о готовности участия в конкурсе указано 24 ноября. Срок строительства не должен превышать четыре года с момента заключения концессионного соглашения. Общая протяженность дороги составит от 18,6 до 21 километра. Проектом также предполагается создание шести путепроводов, трех эстакад и одного моста через реку. Концессионер будет взимать лату за проезд без использования пунктов взимания платы.
"Период использования объекта соглашения на платной основе - 45 лет. Плановая сметная стоимость, приведенная в цены соответствующих лет с использованием индексов (с НДС) - 77,5 миллиарда рублей", - следует из документации.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики, потенциальным инвестором выступит специальная проектная компания, созданная АО "МИСК" и ЗАО "Лидер", ею подготовлено предложение частной концессионной инициативы по строительству данной магистрали.
"Проекты дорожного строительства требуют крупных капиталовложений. Применение концессионного механизма позволяет городу минимизировать бюджетные траты на строительство и создавать крупные инфраструктурные объекты опережающими темпами. Таким образом, город получает в собственность дорогу, а концессионер, после завершения строительства, - временное право взимать плату за проезд, окупая таким образом свои вложения", - уточнили в пресс-службе.
Там пояснили, что определенная стоимость создания автодороги в 77,5 миллиарда рублей - предварительная, итоговая стоимость будет определена после экспертизы.
"Частная концессионная инициатива выставлена на публичные торги, в течение 45 дней любой желающий, предоставивший достаточное количество необходимой документации может подготовить предложение об участии в реализации проекта. В случае поступлении такой заявки от третего лица будет объявлен открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения. Концессионное соглашение будет заключено на 49 лет, срок строительства автодороги - четыре года с даты подписания концессионного соглашения", - подчеркнули в пресс-службе.
