В Москве может появиться новая платная дорога

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Власти Москвы намерены заключить концессионное соглашение по строительству новой платной дороги, которая соединит Новорижское шоссе и Северный обход Одинцова, соответствующая информация размещена в ГИС "Торги".

"Автомобильная дорога общего пользования города Москвы - участок линейного объекта улично-дорожной сети от Новорижского шоссе до автомобильной дороги "Северный обход Одинцова", предназначенная для эксплуатации на платной основе, включая технологически связанное с ней движимое имущество", - гласит наименование объекта концессионного соглашения.

Датой окончания представления заявок о готовности участия в конкурсе указано 24 ноября. Срок строительства не должен превышать четыре года с момента заключения концессионного соглашения. Общая протяженность дороги составит от 18,6 до 21 километра. Проектом также предполагается создание шести путепроводов, трех эстакад и одного моста через реку. Концессионер будет взимать лату за проезд без использования пунктов взимания платы.

"Период использования объекта соглашения на платной основе - 45 лет. Плановая сметная стоимость, приведенная в цены соответствующих лет с использованием индексов (с НДС) - 77,5 миллиарда рублей", - следует из документации.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики, потенциальным инвестором выступит специальная проектная компания, созданная АО " МИСК " и ЗАО "Лидер", ею подготовлено предложение частной концессионной инициативы по строительству данной магистрали.

"Проекты дорожного строительства требуют крупных капиталовложений. Применение концессионного механизма позволяет городу минимизировать бюджетные траты на строительство и создавать крупные инфраструктурные объекты опережающими темпами. Таким образом, город получает в собственность дорогу, а концессионер, после завершения строительства, - временное право взимать плату за проезд, окупая таким образом свои вложения", - уточнили в пресс-службе.

Там пояснили, что определенная стоимость создания автодороги в 77,5 миллиарда рублей - предварительная, итоговая стоимость будет определена после экспертизы.