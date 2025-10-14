Доход МСП Самарской области в сфере фитнеса превысил 1 млрд рублей

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Число компаний Самарской области, ведущих деятельность в сфере фитнеса, выросло на 20% и достигло 110 организаций по итогам 2024 года, их суммарный доход составил 1,1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Так, компании заработали на 27% больше по итогам прошлого года, чем в 2023 году, когда доход составил 895 миллионов рублей.

"Рост числа компаний и увеличение их совокупного дохода показывает, что спрос на качественные услуги в сфере здорового образа жизни остается стабильно высоким. Мы видим, что индустрия переходит от этапа становления к этапу качественного роста, а значит – открывает предпринимателям перспективы для инвестиций и развития", – подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства Минэкономразвития региона Лариса Названова, ее слова приводит пресс-служба.