Доход МСП Самарской области в сфере фитнеса превысил 1 млрд рублей
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Число компаний Самарской области, ведущих деятельность в сфере фитнеса, выросло на 20% и достигло 110 организаций по итогам 2024 года, их суммарный доход составил 1,1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
Так, компании заработали на 27% больше по итогам прошлого года, чем в 2023 году, когда доход составил 895 миллионов рублей.
"Рост числа компаний и увеличение их совокупного дохода показывает, что спрос на качественные услуги в сфере здорового образа жизни остается стабильно высоким. Мы видим, что индустрия переходит от этапа становления к этапу качественного роста, а значит – открывает предпринимателям перспективы для инвестиций и развития", – подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства Минэкономразвития региона Лариса Названова, ее слова приводит пресс-служба.
Получить поддержку начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Субъектам МСП доступны инструменты льготного кредитования, консультационные, образовательные мероприятия, а также помощь со сбытом продукции. Работа ведется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".