Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 50 военных ВСУ, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское Запорожской области, Антоновка и Садовое Херсонской области. Уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18