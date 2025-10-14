Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия "Днепра"

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 50 военных ВСУ, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщило во вторник Минобороны РФ.