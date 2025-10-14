https://ria.ru/20251014/dnepr-2048146001.html
Все острова в пойме Днепра у Херсона перешли под контроль ВС России
Все острова в пойме Днепра у Херсона перешли под контроль ВС России - РИА Новости, 14.10.2025
Все острова в пойме Днепра у Херсона перешли под контроль ВС России
Российские военные установили контроль над последним из островов в пойме Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости командир группы штурмовиков 205-й
2025-10-14T12:22:00+03:00
2025-10-14T12:22:00+03:00
2025-10-14T19:32:00+03:00
Взятый под контроль остров Переяславский на Херсонском направлении
Российская группировка "Днепр" взяла под полный контроль остров Переяславский на херсонском направлении. Об этом РИА Новости рассказал командир подразделения 205-й Майкопской мотострелковой бригады с позывным "Алабай". По его словам, после установления контроля над островом была отбита попытка высадки украинской ДРГ. Российский боец добавил, что на сегодняшний день все острова в пойме Днепра в Херсонской области находятся под контролем ВС РФ.
ГЕНИЧЕСК, 14 окт — РИА Новости. Российские военные установили контроль над последним из островов в пойме Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости командир группы штурмовиков 205-й Буденовской бригады группировки войск "Днепр" с позывным Алабай.
"Была поставлена боевая задача зайти на Переяславский остров группой штурмовиков, взять его под контроль. Выбить группы ВСУ
. А также продолжать удерживать, чтобы группы ВСУ не смогли зайти на наши боевые позиции", — сказал он.
Так, бойцам удалось занять все острова на этом участке.
Кроме того, с помощью штурмовиков, артиллерии, минометчиков и операторов БПЛА группировка "Днепр" не позволила украинским боевикам высадиться на Переяславском.
"Они частенько пытались это сделать, но подход близко к воде мы пресекали. Лодки противника просто не могли даже приблизиться именно к нашим пунктам", — добавил военнослужащий.
Херсонская область
вошла в состав России
в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность. ВСУ удерживают правобережье Днепра
, включая город Херсон
.