Все острова в пойме Днепра у Херсона перешли под контроль ВС России

ГЕНИЧЕСК, 14 окт — РИА Новости. Российские военные установили контроль над последним из островов в пойме Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости командир группы штурмовиков 205-й Буденовской бригады группировки войск "Днепр" с позывным Алабай.

"Была поставлена боевая задача зайти на Переяславский остров группой штурмовиков, взять его под контроль. Выбить группы ВСУ . А также продолжать удерживать, чтобы группы ВСУ не смогли зайти на наши боевые позиции", — сказал он.

Так, бойцам удалось занять все острова на этом участке.

Кроме того, с помощью штурмовиков, артиллерии, минометчиков и операторов БПЛА группировка "Днепр" не позволила украинским боевикам высадиться на Переяславском.