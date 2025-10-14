Рейтинг@Mail.ru
Все острова в пойме Днепра у Херсона перешли под контроль ВС России
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 14.10.2025 (обновлено: 19:32 14.10.2025)
Все острова в пойме Днепра у Херсона перешли под контроль ВС России
Все острова в пойме Днепра у Херсона перешли под контроль ВС России - РИА Новости, 14.10.2025
Все острова в пойме Днепра у Херсона перешли под контроль ВС России
Российские военные установили контроль над последним из островов в пойме Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости командир группы штурмовиков 205-й... РИА Новости, 14.10.2025
Взятый под контроль остров Переяславский на Херсонском направлении
Российская группировка "Днепр" взяла под полный контроль остров Переяславский на херсонском направлении. Об этом РИА Новости рассказал командир подразделения 205-й Майкопской мотострелковой бригады с позывным "Алабай". По его словам, после установления контроля над островом была отбита попытка высадки украинской ДРГ. Российский боец добавил, что на сегодняшний день все острова в пойме Днепра в Херсонской области находятся под контролем ВС РФ.
Все острова в пойме Днепра у Херсона перешли под контроль ВС России

Российский боец рассказал о ситуации на островах в пойме Днепра

ГЕНИЧЕСК, 14 окт — РИА Новости. Российские военные установили контроль над последним из островов в пойме Днепра в Херсонской области, сообщил РИА Новости командир группы штурмовиков 205-й Буденовской бригады группировки войск "Днепр" с позывным Алабай.
"Была поставлена боевая задача зайти на Переяславский остров группой штурмовиков, взять его под контроль. Выбить группы ВСУ. А также продолжать удерживать, чтобы группы ВСУ не смогли зайти на наши боевые позиции", — сказал он.
Так, бойцам удалось занять все острова на этом участке.
Кроме того, с помощью штурмовиков, артиллерии, минометчиков и операторов БПЛА группировка "Днепр" не позволила украинским боевикам высадиться на Переяславском.
"Они частенько пытались это сделать, но подход близко к воде мы пресекали. Лодки противника просто не могли даже приблизиться именно к нашим пунктам", — добавил военнослужащий.
Херсонская область вошла в состав России в сентябре 2022 года по итогам референдума. Киевский режим не признает его легитимность. ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
