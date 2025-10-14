Рейтинг@Mail.ru
Клинтоны признали авторитет Трампа, считает Дмитриев - РИА Новости, 14.10.2025
01:23 14.10.2025
Клинтоны признали авторитет Трампа, считает Дмитриев
Клинтоны признали авторитет Трампа, считает Дмитриев - РИА Новости, 14.10.2025
Клинтоны признали авторитет Трампа, считает Дмитриев
Экс-президент США Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, признали, "кто настоящий папочка", после достижения президентом США... РИА Новости, 14.10.2025
в мире
сша
израиль
ближний восток
дональд трамп
хиллари клинтон
кирилл дмитриев
хамас
сша
израиль
ближний восток
в мире, сша, израиль, ближний восток, дональд трамп, хиллари клинтон, кирилл дмитриев, хамас, российский фонд прямых инвестиций, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Израиль, Ближний Восток, Дональд Трамп, Хиллари Клинтон, Кирилл Дмитриев, ХАМАС, Российский фонд прямых инвестиций, Обострение палестино-израильского конфликта
Клинтоны признали авторитет Трампа, считает Дмитриев

Дмитриев: Клинтоны признали авторитет Трампа после перемирия на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Фотохост-агентство
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Экс-президент США Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, признали, "кто настоящий папочка", после достижения президентом США Дональдом Трампом перемирия на Ближнем Востоке, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Ранее Клинтон в заявлении поблагодарил Трампа за его роль в достижении соглашения по прекращению огня в секторе Газа.
Саммит по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Трамп на саммите по Газе "потерял" президента ОАЭ
13 октября, 21:21
"У Билла и Хиллари Клинтон только что произошло озарение, и они наконец признали, кто настоящий "папочка", - прокомментировав Дмитриев на странице в соцсети X заявления Билла и Хиллари Клинтон по случаю перемирия.
Палестинское движение ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, их отправили на другие палестинские территории.
Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Саммит по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Ас-Сиси рассказал, к чему должна привести реализации соглашения по Газе
13 октября, 20:37
 
В мире, США, Израиль, Ближний Восток, Дональд Трамп, Хиллари Клинтон, Кирилл Дмитриев, ХАМАС, Российский фонд прямых инвестиций, Обострение палестино-израильского конфликта
 
 
