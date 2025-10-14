Рейтинг@Mail.ru
Хирурги спасли ребенка, родившегося с "третьим глазом"
20:33 14.10.2025 (обновлено: 21:24 14.10.2025)
Хирурги спасли ребенка, родившегося с "третьим глазом"
В Великобритании родился мальчик с редко встречающейся аномалией в виде образования на лбу, напоминающего третий глаз, сообщает издание The Mirror. РИА Новости, 14.10.2025
Хирурги спасли ребенка, родившегося с "третьим глазом"

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Великобритании родился мальчик с редко встречающейся аномалией в виде образования на лбу, напоминающего третий глаз, сообщает издание The Mirror.
"УЗИ на 22-й неделе выявило аномалию: у малышки заподозрили энцефалоцеле – дефект, при котором часть мозга выпячивается через отверстие в черепе. Малыш родился с большим мешочком жидкости на лбу, похожим на пузырь", — говорится в материале.
По данным издания, мальчику, которого назвали Лиам, в возрасте месяца провели сложную 11-часовую операцию по удалению данного образования.
Мать ребенка рассказала, что лечение продолжается, поскольку такой серьезный диагноз сопряжен со множеством сопутствующих заболеваний, но она ни на что на свете не променяла бы свое "настоящее чудо".
