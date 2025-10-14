Хирурги спасли ребенка, родившегося с "третьим глазом"

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Великобритании родился мальчик с редко встречающейся аномалией в виде образования на лбу, напоминающего третий глаз, сообщает издание В Великобритании родился мальчик с редко встречающейся аномалией в виде образования на лбу, напоминающего третий глаз, сообщает издание The Mirror

"УЗИ на 22-й неделе выявило аномалию: у малышки заподозрили энцефалоцеле – дефект, при котором часть мозга выпячивается через отверстие в черепе. Малыш родился с большим мешочком жидкости на лбу, похожим на пузырь", — говорится в материале.

По данным издания, мальчику, которого назвали Лиам, в возрасте месяца провели сложную 11-часовую операцию по удалению данного образования.