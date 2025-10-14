Рейтинг@Mail.ru
В Туве возбудили дело после ДТП, где погиб ребенок - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:33 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/delo-2048147966.html
В Туве возбудили дело после ДТП, где погиб ребенок
В Туве возбудили дело после ДТП, где погиб ребенок - РИА Новости, 14.10.2025
В Туве возбудили дело после ДТП, где погиб ребенок
Уголовное дело возбуждено после ДТП в Туве, где пьяный водитель иномарки врезался в другой автомобиль, в результате чего погиб 11-летний ребенок, еще 10... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T12:33:00+03:00
2025-10-14T12:33:00+03:00
происшествия
россия
республика тыва
тандинский район
следственный комитет россии (ск рф)
toyota corolla
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20251013/dtp-2047961734.html
россия
республика тыва
тандинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика тыва, тандинский район, следственный комитет россии (ск рф), toyota corolla
Происшествия, Россия, Республика Тыва, Тандинский район, Следственный комитет России (СК РФ), Toyota Corolla
В Туве возбудили дело после ДТП, где погиб ребенок

В Туве СК завел дело после ДТП, где погиб ребенок и пострадали 10 человек

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 14 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП в Туве, где пьяный водитель иномарки врезался в другой автомобиль, в результате чего погиб 11-летний ребенок, еще 10 человек, в том числе четыре ребенка, получили ранения, сообщил республиканский главк СК РФ.
"Следователем Саянского межрайонного следственного отдела СК России по Республике Тыва по факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 12 октября 2025 года на подъездной дороге к селу Бай-Хаак Тандинского района, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на 18-м километре автодороги, ведущей к селу Бай-Хаак, 23-летний житель села Дурген, управляя легковым автомобилем марки Toyota в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с автомобилем "Нива", который двигался в попутном направлении. В результате аварии на месте происшествия от полученных травм скончался 11-летний пассажир "Нивы". Водитель и шесть пассажиров отечественного авто, включая четырех несовершеннолетних, а также водитель и двое пассажиров иномарки получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.
В ведомстве уточняют, что следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия продолжаются.
На месте ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве пострадали четыре человека
13 октября, 14:34
 
ПроисшествияРоссияРеспублика ТываТандинский районСледственный комитет России (СК РФ)Toyota Corolla
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала