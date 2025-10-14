В Туве возбудили дело после ДТП, где погиб ребенок

КРАСНОЯРСК, 14 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП в Туве, где пьяный водитель иномарки врезался в другой автомобиль, в результате чего погиб 11-летний ребенок, еще 10 человек, в том числе четыре ребенка, получили ранения, сообщил республиканский главк СК РФ.