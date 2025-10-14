В Туве возбудили дело после ДТП, где погиб ребенок

КРАСНОЯРСК, 14 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП в Туве, где пьяный водитель иномарки врезался в другой автомобиль, в результате чего погиб 11-летний ребенок, еще 10 человек, в том числе четыре ребенка, получили ранения, сообщил республиканский главк СК РФ.
"Следователем Саянского межрайонного следственного отдела СК России по Республике Тыва по факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 12 октября 2025 года на подъездной дороге к селу Бай-Хаак Тандинского района, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на 18-м километре автодороги, ведущей к селу Бай-Хаак, 23-летний житель села Дурген, управляя легковым автомобилем марки Toyota в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с автомобилем "Нива", который двигался в попутном направлении. В результате аварии на месте происшествия от полученных травм скончался 11-летний пассажир "Нивы". Водитель и шесть пассажиров отечественного авто, включая четырех несовершеннолетних, а также водитель и двое пассажиров иномарки получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.
В ведомстве уточняют, что следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия продолжаются.
