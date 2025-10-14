Учредитель "Интеркоммерца" уехал из России за 9,5 лет до возбуждения дела

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Учредитель лопнувшего банка "Интеркоммерц" Павел Крыжановский уехал из России за 9,5 лет до возбуждения против него уголовного дела о растрате, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Адвокат указывает, что Крыжановский выехал из РФ за 9,5 лет до возбуждения уголовного дела. Ссылается, что защитой представлены документы, подтверждающие его законное проживание", - сказано в документе.

Защитник также настаивал, что его подзащитный не мог знать о предъявлении ему обвинения, по месту его регистрации никакие уведомления ему не приходили.

Крыжановский объявлен в международный розыск, суд заочно выдал санкцию на его арест.

Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренное частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Срок ареста установлен в виде двух месяцев с момента его экстрадиции или с момента задержания на территории России.

Ранее по данному делу были осуждены экс-замминистра обороны Тимур Иванов и его подчиненный Антон Филатов на 13 и 12,5 лет лишения свободы.