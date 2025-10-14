Рейтинг@Mail.ru
Учредитель "Интеркоммерца" уехал из России за 9,5 лет до возбуждения дела - РИА Новости, 14.10.2025
06:55 14.10.2025
Учредитель "Интеркоммерца" уехал из России за 9,5 лет до возбуждения дела
Учредитель "Интеркоммерца" уехал из России за 9,5 лет до возбуждения дела
Учредитель лопнувшего банка "Интеркоммерц" Павел Крыжановский уехал из России за 9,5 лет до возбуждения против него уголовного дела о растрате, сказано в... РИА Новости, 14.10.2025
происшествия
россия
тимур иванов
андрей захаров
россия
происшествия, россия, тимур иванов, андрей захаров
Происшествия, Россия, Тимур Иванов, Андрей Захаров
Учредитель "Интеркоммерца" уехал из России за 9,5 лет до возбуждения дела

Крыжановский уехал из РФ за 9,5 лет до возбуждения дела о растрате

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Учредитель лопнувшего банка "Интеркоммерц" Павел Крыжановский уехал из России за 9,5 лет до возбуждения против него уголовного дела о растрате, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Адвокат указывает, что Крыжановский выехал из РФ за 9,5 лет до возбуждения уголовного дела. Ссылается, что защитой представлены документы, подтверждающие его законное проживание", - сказано в документе.
Защитник также настаивал, что его подзащитный не мог знать о предъявлении ему обвинения, по месту его регистрации никакие уведомления ему не приходили.
Крыжановский объявлен в международный розыск, суд заочно выдал санкцию на его арест.
Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренное частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата). Срок ареста установлен в виде двух месяцев с момента его экстрадиции или с момента задержания на территории России.
Ранее по данному делу были осуждены экс-замминистра обороны Тимур Иванов и его подчиненный Антон Филатов на 13 и 12,5 лет лишения свободы.
Как следует из материалов в распоряжении РИА Новости, вместе с уголовным делом бывшего замминистра обороны Тимура Иванова и главы "Оборонлогистики" Антона Филатова о растрате и присвоении денег лопнувшего банка "Интеркоммерц" объединены уголовные дела, возбужденные в отношении бывшего председателя лопнувшего банка "Интеркоммерц" Александра Бугаевского и дело председателя совета директоров Крыжановского и директора и бенефициара иностранных компаний "Zaira Invest&Trade Inc" и "Saga Handels GmbH" (Сага Хандалс ГмбХ) Андрея Захарова.
ПроисшествияРоссияТимур ИвановАндрей Захаров
 
 
