Белый дом опубликовал подписанную в Египте декларацию

"Настоящим мы обязуемся разрешать будущие споры путем дипломатического взаимодействия и переговоров, а не путем применения силы или затяжного конфликта", — говорится в декларации, подписанной лидерами четырех стран.

Саммит проходил под председательством президента Египта и его американского коллеги. Цель — разрешение конфликта в секторе Газа, укрепление усилий по установлению мира и стабильности на Ближнем Востоке и открытие новой страницы региональной безопасности и стабильности. В нем участвуют более 20 государств, а также международные и региональные организации.