Белый дом опубликовал подписанную в Египте декларацию

ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. США, Катар, Египет и Турция обязуются решать споры дипломатическим путем, следует из совместной декларации, опубликованной Белым домом.
«
"Настоящим мы обязуемся разрешать будущие споры путем дипломатического взаимодействия и переговоров, а не путем применения силы или затяжного конфликта", — говорится в декларации, подписанной лидерами четырех стран.
В документе также подчеркивается, прочный мир может быть обеспечен, если гарантируется безопасность палестинцев и израильтян. При этом подписанты признают, что Ближний Восток не должен страдать от конфликтов и "избирательного применения условий мира", говорится в их совместной декларации, опубликованной Белым домом.
Лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали в понедельник мирный договор по сектору Газа на саммите в Шарм-эш-Шейхе. Американский президент Дональд Трамп назвал это "крупнейшей и самой сложной сделкой". В свою очередь, египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси определил соглашение по Газе как поворотный исторический момент.
Саммит проходил под председательством президента Египта и его американского коллеги. Цель — разрешение конфликта в секторе Газа, укрепление усилий по установлению мира и стабильности на Ближнем Востоке и открытие новой страницы региональной безопасности и стабильности. В нем участвуют более 20 государств, а также международные и региональные организации.
Прекращение огня
В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов. Движение должно согласиться не участвовать в управлении анклавом. Для его членов, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать Газу.
ХАМАС согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.
По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53% территории анклава и выведет войска из Газы.