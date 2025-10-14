Рейтинг@Mail.ru
Белый дом опубликовал подписанную в Египте декларацию - РИА Новости, 14.10.2025
00:49 14.10.2025
Белый дом опубликовал подписанную в Египте декларацию
Белый дом опубликовал подписанную в Египте декларацию - РИА Новости, 14.10.2025
Белый дом опубликовал подписанную в Египте декларацию
США, Катар, Египет и Турция обязуются решать споры дипломатическим путем, следует из совместной декларации, опубликованной Белым домом. РИА Новости, 14.10.2025
в мире
египет
сша
катар
дональд трамп
абдель фаттах ас-сиси
хамас
в мире, египет, сша, катар, дональд трамп, абдель фаттах ас-сиси, хамас
В мире, Египет, США, Катар, Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси, ХАМАС

Белый дом опубликовал подписанную в Египте декларацию

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп выступает на саммите по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 окт - РИА Новости. США, Катар, Египет и Турция обязуются решать споры дипломатическим путем, следует из совместной декларации, опубликованной Белым домом.
"Настоящим мы обязуемся разрешать будущие споры путем дипломатического взаимодействия и переговоров, а не путем применения силы или затяжного конфликта", — говорится в декларации, подписанной лидерами четырех стран.
Президент США Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Ас-Сиси рассказал, к чему должна привести реализации соглашения по Газе
Вчера, 20:37
В документе также подчеркивается, прочный мир может быть обеспечен, если гарантируется безопасность палестинцев и израильтян. При этом подписанты признают, что Ближний Восток не должен страдать от конфликтов и "избирательного применения условий мира", говорится в их совместной декларации, опубликованной Белым домом.
Лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали в понедельник мирный договор по сектору Газа на саммите в Шарм-эш-Шейхе. Американский президент Дональд Трамп назвал это "крупнейшей и самой сложной сделкой". В свою очередь, египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси определил соглашение по Газе как поворотный исторический момент.
Участники саммита по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Участники саммита по Газе отметили необходимость дальнейших консультаций
Вчера, 21:27
Саммит проходил под председательством президента Египта и его американского коллеги. Цель — разрешение конфликта в секторе Газа, укрепление усилий по установлению мира и стабильности на Ближнем Востоке и открытие новой страницы региональной безопасности и стабильности. В нем участвуют более 20 государств, а также международные и региональные организации.

Прекращение огня

Боевые действия в Газе остановились днем 10 октября. До этого ХАМАС и Тель-Авив договорились об исполнении первой фазы плана по завершению конфликта.

В сентябре Белый дом опубликовал план из 20 пунктов. Движение должно согласиться не участвовать в управлении анклавом. Для его членов, которые поддержат мирное сосуществование и сдачу оружия, предусмотрена амнистия. При этом Израиль не должен оккупировать или аннексировать Газу.

ХАМАС согласилось освободить всех заложников и передать тела погибших, а Тель-Авив — отвести войска к согласованным линиям и выпустить сотни палестинцев из тюрем, включая осужденных пожизненно за терроризм.
По данным портала Ynet, ЦАХАЛ на первом этапе будет контролировать 53% территории анклава и выведет войска из Газы.
Участники саммита по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Трамп с юмором поприветствовал премьера Италии на саммите в Египте
Вчера, 22:04
 
В мире Египет США Катар Дональд Трамп Абдель Фаттах ас-Сиси ХАМАС
 
 
