Умер американский певец D'Angelо
Умер американский певец D'Angelо
Умер американский певец D'Angelо
Лауреат нескольких премий "Грэмми" американский певец Майкл Юджин Арчер, известный под псевдонимом D'Angelо, скончался от рака в возрасте 51 года, сообщает... РИА Новости, 14.10.2025
культура
сша
d'angelo (майкл юджин арчер)
в мире
Умер американский певец D'Angelо
Variety: один из основоположников неосоула D'Angelo умер на 52-м году жизни