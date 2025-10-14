Рейтинг@Mail.ru
Умер американский певец D'Angelо - РИА Новости, 14.10.2025
Культура
 
21:02 14.10.2025
Умер американский певец D'Angelо
Лауреат нескольких премий "Грэмми" американский певец Майкл Юджин Арчер, известный под псевдонимом D'Angelо, скончался от рака в возрасте 51 года, сообщает... РИА Новости, 14.10.2025
сша, d'angelo (майкл юджин арчер), в мире
Умер американский певец D'Angelо

© Getty Images / Shahar AzranМайкл Юджин Арчер
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Лауреат нескольких премий "Грэмми" американский певец Майкл Юджин Арчер, известный под псевдонимом D'Angelо, скончался от рака в возрасте 51 года, сообщает журнал Variety со ссылкой на заявление семьи исполнителя.
"После длительной и мужественной борьбы с раком мы с разбитым сердцем сообщаем, что Майкл Ди Энджело Арчер, известный своим поклонникам по всему миру как D'Angelо, ушел из жизни сегодня, 14 октября 2025 года", - приводит издание слова из заявления семьи.
Как пишет Variety, музыкант был одним из основоположников жанра неосоул. За период своей карьеры D'Angelo выпустил три альбома и был удостоен четырех премий "Грэмми".
 
