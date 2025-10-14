Рейтинг@Mail.ru
Житель Омска поджег жену во время ссоры - РИА Новости, 14.10.2025
14:13 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/chp-2048178749.html
Житель Омска поджег жену во время ссоры
Житель Омска поджег жену во время ссоры - РИА Новости, 14.10.2025
Житель Омска поджег жену во время ссоры
Житель Омска во время ссоры облил свою жену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее, мужчину арестовали, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T14:13:00+03:00
2025-10-14T14:13:00+03:00
Житель Омска поджег жену во время ссоры

ОМСК, 14 окт - РИА Новости. Житель Омска во время ссоры облил свою жену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее, мужчину арестовали, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
По предварительной версии, 12 октября в доме на улице Перелета в Омске между супругами произошла ссора. 57-летний мужчина облил жену легковоспламеняющейся жидкостью, а затем поджег ее. Она получила обширные ожоги, но благодаря помощи медиков осталась жива.
"Следственным управлением СК России по Омской области в отношении 57-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом". Подозреваемому избрана мера пресечения, связанная с изоляцией от общества", – сообщили в пресс-службе.
Расследование случившегося продолжается.
