Житель Омска поджег жену во время ссоры
Житель Омска во время ссоры облил свою жену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее, мужчину арестовали, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Омской области. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T14:13:00+03:00
происшествия
россия
омск
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
омск
омская область
