В Лондоне умер бегун, потерявший сознание во время полумарафона
В Лондоне умер бегун, потерявший сознание во время полумарафона - РИА Новости, 14.10.2025
В Лондоне умер бегун, потерявший сознание во время полумарафона
Участник полумарафона Royal Parks в Лондоне Кори Расселл, потерявший сознание по ходу забега, скончался в больнице, сообщается на сайте организаторов... РИА Новости, 14.10.2025
в мире
лондон
лондон
В Лондоне умер бегун, потерявший сознание во время полумарафона
В Лондоне умер потерявший сознание участник полумарафона Royal Parks
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Участник полумарафона Royal Parks в Лондоне Кори Расселл, потерявший сознание по ходу забега, скончался в больнице, сообщается на сайте организаторов соревнований.
Полумарафон состоялся в воскресенье, 12 октября. Расселл потерял сознание на финишной прямой. Медики оперативно оказали ему помощь на месте и отправили в больницу, где он позднее умер.
"Все, кто участвовал в организации полумарафона Royal Parks, хотели бы выразить искренние соболезнования семье и друзьям Кори. Семья попросила не разглашать информацию, поэтому никакие подробности не будут обнародованы", - говорится в сообщении организаторов.