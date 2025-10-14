https://ria.ru/20251014/bpla-2048100189.html
Над шестью регионами и Черным морем за ночь сбили 40 украинских БПЛА
Над шестью регионами и Черным морем за ночь сбили 40 украинских БПЛА - РИА Новости, 14.10.2025
Над шестью регионами и Черным морем за ночь сбили 40 украинских БПЛА
Силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 40 дронов ВСУ над шестью регионами и Черным морем, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T07:33:00+03:00
2025-10-14T07:33:00+03:00
2025-10-14T10:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
черное море
россия
нижегородская область
вооруженные силы украины
безопасность
тамбовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047773457_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_17b6b7b5c11367fcac183ee853ec97ed.jpg
https://ria.ru/20251013/armiya-2047815432.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
черное море
россия
нижегородская область
тамбовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0c/2047773457_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_8b16a55433d766559b5833630a29bb7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, россия, нижегородская область, вооруженные силы украины, безопасность, тамбовская область
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Россия, Нижегородская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Тамбовская область