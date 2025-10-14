В Тамбовской области несколько домов получили повреждения при атаке БПЛА

ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости. Несколько частных домов и припаркованные автомобили получили повреждения в Первомайском округе Тамбовской области при атаке украинских БПЛА, сообщил губернатор Евгений Первышов.

Глава региона добавил, что инцидент обошелся без пострадавших. Сейчас уточняется размер ущерба владельцам, им власти обещают помочь с восстановлением.