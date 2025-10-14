https://ria.ru/20251014/bpl-2048105818.html
В Тамбовской области несколько домов получили повреждения при атаке БПЛА
В Тамбовской области несколько домов получили повреждения при атаке БПЛА - РИА Новости, 14.10.2025
В Тамбовской области несколько домов получили повреждения при атаке БПЛА
Несколько частных домов и припаркованные автомобили получили повреждения в Первомайском округе Тамбовской области при атаке украинских БПЛА, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.10.2025
происшествия
тамбовская область
евгений первышов
тамбовская область
2025
