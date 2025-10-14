Рейтинг@Mail.ru
В Тамбовской области несколько домов получили повреждения при атаке БПЛА - РИА Новости, 14.10.2025
09:02 14.10.2025
В Тамбовской области несколько домов получили повреждения при атаке БПЛА
происшествия, тамбовская область, евгений первышов
Происшествия, Тамбовская область, Евгений Первышов
Сотрудник полиции. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 14 окт - РИА Новости. Несколько частных домов и припаркованные автомобили получили повреждения в Первомайском округе Тамбовской области при атаке украинских БПЛА, сообщил губернатор Евгений Первышов.
"В результате террористической атаки БПЛА киевского режима в Первомайском округе Тамбовской области получили незначительные повреждения несколько частных домов (в большинстве - выбиты стёкла) и припаркованных автомобилей", - написал Первышов в своём Telegram-канале.
Глава региона добавил, что инцидент обошелся без пострадавших. Сейчас уточняется размер ущерба владельцам, им власти обещают помочь с восстановлением.
Беспилотник ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
В Тамбове при атаке БПЛА частично пострадало предприятие
13 марта, 08:46
 
ПроисшествияТамбовская областьЕвгений Первышов
 
 
