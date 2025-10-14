Боец из Британии назвал воюющих в ВСУ англичан агентами Mi6

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Воюющие за ВСУ англичане являются действующими британскими военными либо агентами Mi6, заявил РИА Новости доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в СВО на стороне России.

"Обычно британские "бывшие" солдаты идут добровольцами, но любой здравомыслящий человек знает, что они действующие военнослужащие или работают на Mi6. Cо стороны кажется, будто эти люди покинули армию, и все документы это подтверждают, но на самом деле они работают на вооружённые силы или/и разведслужбы", - сказал Миннис, отвечая на вопрос о том, как именно граждане Британии попадают на Украину воевать за ВСУ

По его словам, попасть иностранцам в ВСУ не составляет труда.

"У них есть группы и страницы в социальных сетях, которые активно пропагандируют вербовку западных граждан", - добавил он.

Ранее Миннис опубликовал в соцсетях видео, на котором сжег свой британский паспорт и отказался от подданства Великобритании

В Минобороны РФ не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии Польши и других стран. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.