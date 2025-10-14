Рейтинг@Mail.ru
Боец из Британии назвал воюющих в ВСУ англичан агентами Mi6 - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:05 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/boets-2048086354.html
Боец из Британии назвал воюющих в ВСУ англичан агентами Mi6
Боец из Британии назвал воюющих в ВСУ англичан агентами Mi6 - РИА Новости, 14.10.2025
Боец из Британии назвал воюющих в ВСУ англичан агентами Mi6
Воюющие за ВСУ англичане являются действующими британскими военными либо агентами Mi6, заявил РИА Новости доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в СВО РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T02:05:00+03:00
2025-10-14T02:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
великобритания
мария захарова
сергей лавров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_0:146:2500:1552_1920x0_80_0_0_2521daede689b009d53e6c828b634191.jpg
https://ria.ru/20251009/gebbels--2047198890.html
https://ria.ru/20251009/oruzhie-2047176167.html
украина
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_101:0:2322:1666_1920x0_80_0_0_7c1a2c51bfefee55b4939ae2ad2bf85c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, великобритания, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Великобритания, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
Боец из Британии назвал воюющих в ВСУ англичан агентами Mi6

Боец Миннис назвал воюющих в ВСУ англичан британскими военными или агентами Mi6

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Воюющие за ВСУ англичане являются действующими британскими военными либо агентами Mi6, заявил РИА Новости доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в СВО на стороне России.
"Обычно британские "бывшие" солдаты идут добровольцами, но любой здравомыслящий человек знает, что они действующие военнослужащие или работают на Mi6. Cо стороны кажется, будто эти люди покинули армию, и все документы это подтверждают, но на самом деле они работают на вооружённые силы или/и разведслужбы", - сказал Миннис, отвечая на вопрос о том, как именно граждане Британии попадают на Украину воевать за ВСУ.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Геббельс гордился бы британскими СМИ, заявил боец Миннис
9 октября, 08:24
По его словам, попасть иностранцам в ВСУ не составляет труда.
"У них есть группы и страницы в социальных сетях, которые активно пропагандируют вербовку западных граждан", - добавил он.
Ранее Миннис опубликовал в соцсетях видео, на котором сжег свой британский паспорт и отказался от подданства Великобритании.
В Минобороны РФ не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Британский доброволец оценил поставки западного оружия Киеву
9 октября, 02:17
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВеликобританияМария ЗахароваСергей ЛавровВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала