https://ria.ru/20251014/bloomberg-2048137186.html
СМИ раскрыли, что произошло в США из-за российского оружия
СМИ раскрыли, что произошло в США из-за российского оружия - РИА Новости, 14.10.2025
СМИ раскрыли, что произошло в США из-за российского оружия
Американская армия стремится догнать Россию в сфере гиперзвукового оружия, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T11:38:00+03:00
2025-10-14T11:38:00+03:00
2025-10-14T17:48:00+03:00
в мире
россия
сша
китай
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987137924_225:193:1802:1080_1920x0_80_0_0_5b1d9059a9e312bb95077590580da4be.jpg
https://ria.ru/20251013/oruzhie-2048035528.html
https://ria.ru/20251013/ukraina-2048038778.html
россия
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987137924_382:97:1693:1080_1920x0_80_0_0_581369a7f3f0c8db7cc7734a47b65879.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, китай, владимир путин
В мире, Россия, США, Китай, Владимир Путин
СМИ раскрыли, что произошло в США из-за российского оружия
США стремятся догнать Россию в области гиперзвукового оружия. Подробности
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости.
Американская армия стремится догнать Россию в сфере гиперзвукового оружия, сообщает
Bloomberg.
"США, находясь под политическим и стратегическим давлением необходимости не отставать, давно пытаются принять на вооружение гиперзвуковое оружие. В начале октября американская армия сообщила Bloomberg News, что планирует развернуть его до конца года. Однако собственное испытательное управление Министерства обороны заявило, что оно еще не доказало эффективность в реальных боевых условиях", — говорится в материале.
Издание отметило, что благодаря потенциалу изменить ход современной войны гиперзвуковое оружие стало ключевым фронтом в обостряющейся гонке за превосходство между США
с одной стороны и Россией
с Китаем
— с другой.
В начале сентября Military Watch Magazine сообщило о беспокойстве в США в связи с серийным выпуском в России подводных лодок проекта "Ясень-М", оснащенных гиперзвуковыми ракетами "Циркон", которые могут представлять критическую угрозу для флота противника.
"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, скорость ее полета достигает девяти скоростей звука. Этими ракетами уже вооружаются фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей".
На прошлой неделе Владимир Путин
заявил, что в России
смогут в ближайшее время сообщить о появлении новых видов оружия. По его словам, новизна российских средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства, и страна развивает все это очень активно. Глава государства подчеркнул, что "у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали, оно появляется, проходит у нас испытания, они идут успешно".