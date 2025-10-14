Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, что произошло в США из-за российского оружия
11:38 14.10.2025 (обновлено: 17:48 14.10.2025)
СМИ раскрыли, что произошло в США из-за российского оружия
Американская армия стремится догнать Россию в сфере гиперзвукового оружия, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 14.10.2025
в мире, россия, сша, китай, владимир путин
В мире, Россия, США, Китай, Владимир Путин
США стремятся догнать Россию в области гиперзвукового оружия. Подробности

© Минобороны РоссииВ ходе учений в Средиземном море экипажи фрегатов "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко" выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон"
В ходе учений в Средиземном море экипажи фрегатов Адмирал Горшков и Адмирал Головко выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами Циркон - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Минобороны России
В ходе учений в Средиземном море экипажи фрегатов "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко" выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Архивное фото
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Американская армия стремится догнать Россию в сфере гиперзвукового оружия, сообщает Bloomberg.
"США, находясь под политическим и стратегическим давлением необходимости не отставать, давно пытаются принять на вооружение гиперзвуковое оружие. В начале октября американская армия сообщила Bloomberg News, что планирует развернуть его до конца года. Однако собственное испытательное управление Министерства обороны заявило, что оно еще не доказало эффективность в реальных боевых условиях", — говорится в материале.
Издание отметило, что благодаря потенциалу изменить ход современной войны гиперзвуковое оружие стало ключевым фронтом в обостряющейся гонке за превосходство между США с одной стороны и Россией с Китаем — с другой.
В начале сентября Military Watch Magazine сообщило о беспокойстве в США в связи с серийным выпуском в России подводных лодок проекта "Ясень-М", оснащенных гиперзвуковыми ракетами "Циркон", которые могут представлять критическую угрозу для флота противника.
"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования, скорость ее полета достигает девяти скоростей звука. Этими ракетами уже вооружаются фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" и модернизируемые подлодки проекта 949А "Антей".
На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что в России смогут в ближайшее время сообщить о появлении новых видов оружия. По его словам, новизна российских средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства, и страна развивает все это очень активно. Глава государства подчеркнул, что "у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали, оно появляется, проходит у нас испытания, они идут успешно".
