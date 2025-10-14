Сийярто назвал сроки подключения в сеть новых блоков АЭС "Пакш"

БУДАПЕШТ, 14 окт - РИА Новости. Подключение в сеть двух новых блоков АЭС "Пакш" в Венгрии ожидается около 2032 года, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"В начале следующего десятилетия, примерно к 2032 году, новые энергоблоки АЭС могут быть подключены к национальной электросети. Это означает, что доля атомной энергии в Венгрии увеличится до 70%. Таким образом, конкурентоспособность Венгрии будет продолжать расти, а с другой стороны, мы дадим возможность венгерским семьям продолжать платить самые низкие счета за электроэнергию в Европе", - сказал Сийярто в интервью региональному порталу baon.hu.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.
В Венгрии начался сбор подписей против военных планов Брюсселя
11 октября, 13:17